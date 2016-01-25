اولين ايده بازار اسباب بازی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین رویداد ایده‌بازار اسباب‌بازی، محملی برای گردهمايی طراحان و ایده‌پردازان حوزه اسباب‌بازی که می تواند فرصتی برای تعامل سازنده، رشد و پويايی اين صنعت به وجود آورد، در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود..

صورت مسئله نخستین رویداد ایده‌بازار اسباب‌بازی بر مبنای «چگونه می‌توان با حداکثر ۵۰ میلیون تومان سرمایه اولیه در صنعت اسباب‌بازی، محصولی تولید کرد که بعد از گذشت ۱۸ ماه، دست‌کم پنج‌هزار عدد از آن فروش رفته و گردشی معادل ۳۰۰ میلیون تومان ایجاد کند.» است.

تا کنون رویداد ایده بازار با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای نظارت بر اسباب بازی، صندوق کارآفرینی امید، دفتر تسهیلات کوچک محیط زیست جهانی برنامه عمران سازمان ملل متحد برگزار می شد.

اولین ایده بازار اسباب بازی، توسط گروه علمی چهارباغ و شرکت دانش ­بنیان ایده بازار و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در روز ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۴ در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران برگزار خواهد شد.

شركت كنندگان در ايده بازار اسباب بازی تا ۱۰ دی ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام، ارسال ایده و بارگذاری تصاویر و اطلاعات تکمیلی در سايت ايده بازار اقدام كنند و اين مهلت به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

کمیته داوری ۲۰ ایده را بعد از داوری انتخاب می کنند. در نهایت بعد از ارائه ایده خود، ۳ نفر برگزیده امتیاز کسب می کنند.

نفرات برگزیده برای کسب رتبه ­های ۱ تا ۳ باید حداقل امتیازات ذیل را از نظر میانگین امتیازدهی داوران کسب كنند كه براي رتبه اول: حداقل امتیاز در بازه ۹۰ تا ۱۰۰، رتبه دوم: حداقل امتیاز در بازه ۸۰ تا ۹۰ و رتبه سوم: حداقل امتیاز در بازه ۶۵ تا ۸۰ تعيين شده است.