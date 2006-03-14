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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۴

محمد تقي رهبر در جمع خبرنگاران :

دانشجويان معترض به خاكسپاري شهداي گمنام به كميته انظباطي معرفي شوند

دانشجويان معترض به خاكسپاري شهداي گمنام به كميته انظباطي معرفي شوند

نماينده اصفهان در مجلس گفت: خاكسپاري شهداي گمنام در مراكز مهم فرهنگي مثل دانشگاهها، مساجد، صدا و سيما امروزه در كشور به يك فرهنگ تبديل شده است.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد تقي رهبر در حاشيه جلسه علني صبح امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: دانشجويان حق ندارند به فرهنگ پذيرفته شده تجليل از مقام شهدا اعتراض كنند به طوري كه اين دانشجويان معترض بايد به كميته انضباطي معرفي شوند.

وي افزود: خاكسپاري شهدا در دانشگاهها كه مراكز علمي هستند براي تقويت روحيه دانشجويان خوب است و اينكه دانشجويان فراموش نكنند كه استقلال كشور به بركت فداكاري هايي است كه صورت گرفته است.

عضو كميسيون فرهنگي در پايان تصريح كرد: يك دسته عوامل كج انديش و يا دگرانديش هستند كه يادشان رفته هر چه دارند از بركت خون فرزندان اين ملت است. 

کد مطلب 303309

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