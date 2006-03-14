دانشجويان معترض به خاكسپاري شهداي گمنام به كميته انظباطي معرفي شوند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد تقي رهبر در حاشيه جلسه علني صبح امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: دانشجويان حق ندارند به فرهنگ پذيرفته شده تجليل از مقام شهدا اعتراض كنند به طوري كه اين دانشجويان معترض بايد به كميته انضباطي معرفي شوند.

وي افزود: خاكسپاري شهدا در دانشگاهها كه مراكز علمي هستند براي تقويت روحيه دانشجويان خوب است و اينكه دانشجويان فراموش نكنند كه استقلال كشور به بركت فداكاري هايي است كه صورت گرفته است.

عضو كميسيون فرهنگي در پايان تصريح كرد: يك دسته عوامل كج انديش و يا دگرانديش هستند كه يادشان رفته هر چه دارند از بركت خون فرزندان اين ملت است.