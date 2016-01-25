به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی ایران در سنگال و با هدف ارزیابی برگزاری بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی «وحدت اسلامی»، میزگرد «ایران و وحدت اسلامی معاصر: بازتاب‌های پُربار آن چیست؟» ۲۹ دی‌ماه با حضور شش تن از مهمانان سنگالی شرکت کننده در این کنفرانس و جمعی از شخصیت‌های فرهنگی در محل مرکز فرهنگی كشورمان در داکار برگزار شد.

در این میزگرد،«شیخ عبدالمنعم الزین»، خلیفه عام پیروان اهل البیت(ع) ضمن تبریك برای پیروزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای قطعی برجام و رفع تحریم‌ها گفت: ایران، تنها کشوری در جهان اسلام برشمرده می‌شود که پرچم‌دار وحدت امت اسلامی است.

پس از آن، خانم «آمساتو صاو سیدیبیه»، وزیر مشاور رییس جمهور سنگال و عضو مؤسسه بین‌المللی زنان جهان اسلام در غرب آفریقا، تربیت و نقش زنان در این زمینه را مهمترین پایه برای تثبیت وحدت اسلامی دانست.

«شیخ عبدالله جاین»، استاد انستیتو اسلامی داکار از دیگر سخنرانان این میزگرد بود كه ضمن اظهار خرسندی از شرکت در کنفرانس تهران، خواستار راه‌اندازی نمایندگی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در داکار شد.

«شیخ احمد سی»، نماینده طریقه تیجانیه در سخنان خود، ایران را کشوری بزرگ دانست و خواستار حذف جایگاه دولت مردان سعودی از مرجعیت جهان اسلام شد.

در ادامه، سید حسن عصمتی، رایزن فرهنگی ایران طی سخنانی، وحدت اسلامی را شعار بنیادین رهبران نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و راه‌اندازی گفت‌وگوهای فرهنگی برای تحقق این مهم را از مهمترین فعالیت‌های پیش روی مرکز فرهنگی ایران در سنگال عنوان كرد.