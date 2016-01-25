به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز یک فقره سرقت از بانک ملی شعبه حافظ شهر بوشهر صورت گرفت که با تلاش ماموران انتظامی استان در سریع‌ترین زمان کشف و سارق دستیگر شد.

وی ادامه داد: فردی که سر و صورت خود را با نقاب پوشانده بود، وارد بانک ملی شعبه حافظ بوشهر شد و با یک کلت پلاستیکی رئیس و کارکنان بانک را تهدید کرد و پس از برداشت مقادیری پول متواری شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: ماموران پلیس بلافاصله تحقیقات میدانی و برنامه‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود را آغاز کردند و پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: سارق در حالی که قصد خروج از یک مسافرخانه در شهر بوشهر را داشت، با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

عباس‌زاده گفت: به منظور تحقیقات بیشتر، سارق به بانک مذکور منتقل شد و کارکنان بانک نیز وی را شناسایی کردند و وی سپس به جرم خود اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجه نقد از این سارق کشف شده است، گفت: همچنین اسلحه پلاستیکی و نقاب این سارق نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی باید حافظ مال و دارایی مردم باشند و همه مسائل ایمنی را باید رعایت کنند که یکی از موضوعات مهم، نصب دوربین‌های مداربسته است.

وی اضافه کرد: دوربین مداربسته بانک ملی شعبه حافظ بوشهر معیوب بود و به رغم تاکیدات بسیار زیادی که برای نصب دوربین و همچنین تعمیرات دوربین‌های معیوب صورت گرفته بود، این دوربین‌ها تعمیر نشده بود.