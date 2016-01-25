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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

فرمانده انتظامی استان بوشهر خبر داد:

سرقت از بانکی در بوشهر با کلت پلاستیکی/ دستگیری سارق و کشف پول‌ها

سرقت از بانکی در بوشهر با کلت پلاستیکی/ دستگیری سارق و کشف پول‌ها

بوشهر - فرمانده انتظامی استان بوشهر از دستگیری یک سارق که با کلت پلاستیکی اقدام به سرقت از بانکی در بوشهر کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صبح امروز یک فقره سرقت از بانک ملی شعبه حافظ شهر بوشهر صورت گرفت که با تلاش ماموران انتظامی استان در سریع‌ترین زمان کشف و سارق دستیگر شد.

وی ادامه داد: فردی که سر و صورت خود را با نقاب پوشانده بود، وارد بانک ملی شعبه حافظ بوشهر شد و با یک کلت پلاستیکی رئیس و کارکنان بانک را تهدید کرد و پس از برداشت مقادیری پول متواری شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر اضافه کرد: ماموران پلیس بلافاصله تحقیقات میدانی و برنامه‌های اطلاعاتی و عملیاتی خود را آغاز کردند و پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: سارق در حالی که قصد خروج از یک مسافرخانه در شهر بوشهر را داشت، با هوشیاری ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شد.

عباس‌زاده گفت: به منظور تحقیقات بیشتر، سارق به بانک مذکور منتقل شد و کارکنان بانک نیز وی را شناسایی کردند و وی سپس به جرم خود اعتراف کرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان وجه نقد از این سارق کشف شده است، گفت: همچنین اسلحه پلاستیکی و نقاب این سارق نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر تاکید کرد: بانک‌ها و دیگر بنگاه‌های اقتصادی باید حافظ مال و دارایی مردم باشند و همه مسائل ایمنی را باید رعایت کنند که یکی از موضوعات مهم، نصب دوربین‌های مداربسته است.

وی اضافه کرد: دوربین مداربسته بانک ملی شعبه حافظ بوشهر معیوب بود و به رغم تاکیدات بسیار زیادی که برای نصب دوربین و همچنین تعمیرات دوربین‌های معیوب صورت گرفته بود، این دوربین‌ها تعمیر نشده بود.

کد مطلب 3033100

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