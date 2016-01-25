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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

مدیر صنایع کشاورزی استان سمنان خبر داد:

اختصاص ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کشاورزی استان سمنان

اختصاص ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کشاورزی استان سمنان

سمنان - مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از معرفی صاحبان واحدهای تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای دریافت ۱۷۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال تسهیلات خبر داد.

رحمت الله کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری صاحبان ۱۷ طرح کشاورزی در استان سمنان برای دریافت ۱۷۰ میلیارد ۶۸۲ میلیون ریال تسهیلات به بانک های عامل معرفی شدند.

وی تصریح کرد: در این خصوص ۹۵ میلیارد ۳۳۹ میلیون ریال نیز برای سرمایه در گردش این طرح ها تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان افزود: این تسهیلات از محل منابع بانک های عامل و صندوق توسعه ملی برای احداث و راه اندازی واحد های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بوده است که ۹ مورد آن ها نیز برای راه اندازی طرح ها در مناطق روستایی بوده است.

کاشی یادآوری کرد: این تسهیلات صرف احداث واحد ها، خرید ماشین آلات، اقدامات زیربنایی، تهیه مواد اولیه، بسته بندی، هزینه های مصرفی و ... خواهد شد.

کد مطلب 3033104

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