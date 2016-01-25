  1. استانها
  2. همدان
۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۴۹

مدیر تعاون روستایی استان همدان عنوان کرد:

۲۸۰ تشکل بخش کشاورزی در استان همدان فعالیت می‌کنند

۲۸۰ تشکل بخش کشاورزی در استان همدان فعالیت می‌کنند

همدان- مدیر تعاون روستایی استان همدان با بیان اینکه افزایش بهره وری اصلی ترین نیاز بخش کشاورزی استان همدان است، گفت: ۲۸۰ تشکل بخش کشاورزی در استان همدان فعالیت می‌کنند.

رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ورود برنامه ریزان به بخش کشاورزی بهره وری افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: باید از توان کارشناسان بخش کشاورزی برای انتقال ایده و برنامه ها در راستای بهبود وضعیت و کاهش هزینه تولید استفاده کرد.

عباسی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تعاونی ها باید در راستای جذب مشارکت کشاورزان اقدام شد، گفت: ۲۸۰ تشکل بخش کشاورزی در استان همدان فعالیت می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه تعاون روستایی به جذب کشاورزان در این بخش احتیاج دارد، عنوان کرد: خدمات پیشین و پسین تولید باید با حضور فعال و مدیریت توانمند تعاونی ها و تشکل های صنفی کشاورزی سامان می یابد.

وی بر لزوم حضور فعال و موثر تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی در عرصه های تامین نهاده، مدیریت زنجیره تولید تا توزیع تاکید کرد و افزود: تشکل های صنفی توانمند و فعال با پشتیبانی بخش دولتی می توانند در حل مسایل و مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی از جمله تامین اعتبارات و سرمایه های مورد نیاز موثر باشند.

عباسی بر لزوم حضور فعال تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در عرصه تولید تا توزیع تاکید کرد و افزود:با ایجاد صنایع تبدیلی توسط اتحادیه ها و تعاونی ها، علاوه بر آن که کشاورز برای فروش و عرضه محصول خود به بازار منتظر دلال ها و واسطه ها نمی ماند از ارزش افزوده فعالیت های خود نیز بهره مند می شود.

کد مطلب 3033108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها