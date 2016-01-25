رضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ورود برنامه ریزان به بخش کشاورزی بهره وری افزایش خواهد یافت، اظهار داشت: باید از توان کارشناسان بخش کشاورزی برای انتقال ایده و برنامه ها در راستای بهبود وضعیت و کاهش هزینه تولید استفاده کرد.

عباسی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط تعاونی ها باید در راستای جذب مشارکت کشاورزان اقدام شد، گفت: ۲۸۰ تشکل بخش کشاورزی در استان همدان فعالیت می‌کنند.

مدیر تعاون روستایی استان همدان با اشاره به اینکه تعاون روستایی به جذب کشاورزان در این بخش احتیاج دارد، عنوان کرد: خدمات پیشین و پسین تولید باید با حضور فعال و مدیریت توانمند تعاونی ها و تشکل های صنفی کشاورزی سامان می یابد.

وی بر لزوم حضور فعال و موثر تعاونی ها، تشکل ها و اتحادیه های کشاورزی در عرصه های تامین نهاده، مدیریت زنجیره تولید تا توزیع تاکید کرد و افزود: تشکل های صنفی توانمند و فعال با پشتیبانی بخش دولتی می توانند در حل مسایل و مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی از جمله تامین اعتبارات و سرمایه های مورد نیاز موثر باشند.

عباسی بر لزوم حضور فعال تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در عرصه تولید تا توزیع تاکید کرد و افزود:با ایجاد صنایع تبدیلی توسط اتحادیه ها و تعاونی ها، علاوه بر آن که کشاورز برای فروش و عرضه محصول خود به بازار منتظر دلال ها و واسطه ها نمی ماند از ارزش افزوده فعالیت های خود نیز بهره مند می شود.