با یکی از بزرگترین پروژه های اینترنتی جهان آشنا شوید

فرهمند نوشته است: هند روز گذشته یکی از بزرگترین پروژه های وای فای اینترنت را در این کشور اجرا کرده است. کشور هند اخیرا در ۴۰۰ ایستگاه قطار اینترنت وای فای راه اندازی کرده است که مسافران قطار می توانند از آن استفاده کنند. گوگل که یکی از مجریان این طرح است پیش بینی کرده است که در ماه ژوئن سال جاری میلادی هند بیش از ۴۲۰ میلیون کاربر آنلاین داشته باشد. با این حال تاکنون دولت هند و شرکت گوگل هیچ رقمی از هزینه این پروژه بزرگ فاش نکرده اند.
مهدی فرهمند از فعالان فضای مجازی در صفحه پلاس خود از راه اندازی پروژه اینترنتی بزرگی در هند خبر داده است.
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