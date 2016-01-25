به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همكاری ایرانداک و موزه ملی علوم و فناوری با هدف توسعه همكاری میان نهادهای علمی و فرهنگی و بهره‌مندی از امكانات وتوانمندی‌های یكدیگر، بین سیروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران - ایرانداک - و سیف اله جلیلی، رئیس موزه علوم و فناوری به امضا رسید.

موضوع این تفاهم‌نامه همكاری مربوط به ساخت آرشیو دیجیتال و دیجیتال‌سازی مدارک و مستندات چاپی برای موزه علوم و فناوری و نیز ساخت شبکه اجتماعی برای پیوند میان مخاطبان و ذی‌نفعان و متخصصان موزه می شود.

همچنین برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد علاقه دو طرف، حمایت موزه علوم و فناوری از راه‌اندازی موزه ایرانداک در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ارائه فهرست منابع پایگاه اطلاعات گنج (پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، گزارش طرح‌های پژوهشی، مقاله‌های مجلات و همایش‌ها، گزارش‌های دولتی) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات بنا به درخواست موزه علوم و فناوری از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

در این تفاهم نامه، ارائه خدمات اشاعه اطلاعات گزینشی به کمک ایرانداک برای دست‌یابی موزه علوم و فناوری، به آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی، همکاری ایرانداک با موزه علوم و فناوری در گسترش اخلاق علم و فناوری در میان مخاطبان موزه علوم و فناوری، همکاری در ساخت موزه مجازی و درگاه ملی موزه‌های علم و فناوری کشور، حمابت از طراحی و اجرای اصطلاح‌نامه موزه علوم و فناوری و همکاری در انتشارات مشترک دیده شده است.

در همین حال حمایت موزه علوم و فناوری از تولید محصولات نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری در راستای ترویج علم و حمایت از طرح‌های پژوهشی ایرانداک که منجر به محصولاتی در زمینه ماموریت‌های موزه علوم و فناوری باشد در این تفاهم نامه آمده است. از سوی دیگر پذیرش دانشجوی دکترای پژوهش محور بر پایه مقررات برای انجام طرح‌های پژوهشی تقاضامحور موزه علوم و فناوری و تدوین برنامه راهبردی موزه علوم و فناوری از دیگر مفاد این تفاهم همکاری است.

مدت اجرای این تفاهم‌نامه به مدت دو سال تعیین شده و ادامه همكاری، بازنگری، اصلاح و تغییر مفاد آن بنا به پیشنهاد کارگروه و با توافق طرفین خواهد بود.