فيلم گزارش سفر رئيس جمهور به استان هرمزگان پخش مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور بهمن ماه امسال در پنجمين سفر استاني خود به استان هرمزگان سفر كرده بود.
پيش از اين فيلم گزارش سفر استاني رئيس جمهور به خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان و قم از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده است.
فيلم گزارش سفر رئيس جمهور به استان هرمزگان امشب بعد از سريال ساعت 22 از شبكه اول سيما پخش خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور بهمن ماه امسال در پنجمين سفر استاني خود به استان هرمزگان سفر كرده بود.
پيش از اين فيلم گزارش سفر استاني رئيس جمهور به خراسان جنوبي، ايلام، سيستان و بلوچستان و قم از سيماي جمهوري اسلامي پخش شده است.
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