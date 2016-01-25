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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۴

رئیس هیئت ورزش های همگانی خوزستان:

استقبال نکردن ادارات از ورزش ظلم به خودشان است

استقبال نکردن ادارات از ورزش ظلم به خودشان است

اهواز ـ رئیس هیئت ورزش های همگانی خوزستان گفت: اداراتی که از ورزش استقبال نکرده اند در واقع به خودشان ظلم کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سالمی صبح امروز دوشنبه در مراسم افتتاحیه اولین دوره مسابقات ورزشی کارکنان ستادی دولت در سالن ورزشی ۲۲ بهمن استادیوم تختی اهواز اظهار کرد: امروز بسیاری از ادارات استان خوزستان در این دوره از مسابقات حضور پیدا نکردند، در حالی که بخش ادارات و کارکنان دولت در هیئت ورزش های همگانی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر کارمندان ادارات فعالیت بدنی نداشته باشند، پوسیده شده و به امراض مختلفی از جمله پوکی استخوان، قند، چربی، استرس و بیماری های قلبی مبتلا می شوند.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خوزستان عنوان کرد: کارکنان دولت اگر ورزش کنند بهره وری خود را بالا خواهند برد. ورزش و جوانان خوزستان امروز با وجود مشکلات عدیده مالی این مسابقات را برگزار کرد ولی چرا بسیاری از ادارات حضور پیدا نکردند.

سالمی با ابراز گلایه، گفت: از تمامی کسانی که دعوتنامه به دست آنها رسیده و اجابت نکردند، گلایه دارم. در حقیقت اداراتی که به ورزش اهمیت ندهند به خودشان ظلم کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات حدود ۱۵۰ نفر از حدود ۱۴ سازمان و نهاد دولتی حضور پیدا کردند.

کد مطلب 3033131

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