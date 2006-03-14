فاصله روسيه با خواسته آمريكا از اروپا نيز بيشتر است / مذاكره همچنان در دستور كار بماند

دكتر علي بيگدلي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، در خصوص اختلافات آمريكا با اروپا و روسيه بر سر برخورد با ايران در شوراي امنيت سازمان ملل تاكيد كرد : آمريكايي ها مي خواهند بر اساس اصل 7 منشورملل متحد ايران را به سمت تحريم اقتصادي گسترده بكشانند اما اروپا و روسيه معتقدند طبق اصل 6 منشور ملل متحد مسير همچنان براي ديپلماسي و مذاكره باز است .



وي در پيش بيني از آينده وضعيت ايران در شوراي امنيت گفت : بعد از دادن مهلتي كوتاه مدت مثلا 45 روزه به ايران براي اجراي قطعنامه شوراي حكام مبني بر تعليق كامل فعاليت هاي هسته اي، در گام بعدي احتمال اجماع كشورهاي عضو شوراي امنيت بر سر تحريم سياسي عليه ايران نيز وجود دارد .



بيگدلي با رد امكان هر گونه حمله نظامي به ايران در كوتاه مدت گفت : به هر حال نبايد هيچ گاه اين احتمال را كنار گذاشت چون با ورود به شوراي امنيت و سلطه آمريكا بر اين شورا وارد فضاي خاصي شده ايم .



وي با تاكيد بر ضرورت انعطاف پذيري بيشتر ايران در حل مساله گفت : بايد به ياد داشته باشيم كه از منظر بين المللي هيچ كشوري از ما به طور مطلق حمايت نكرده است.



اين استاد دانشگاه پيشنهاد داد: ايران براي ورود به يك بازي جديد و پرهيز از بازي كردن در شوراي امنيت كه زمين آمريكا است مي تواند در قبال دريافت امتيازات فراوان اقتصادي و امنيتي و سياسي، در اجلاسي 6 جانبه با تعليق كوتاه مدت فعاليت ها ي هسته اي خود موافقت كند.







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