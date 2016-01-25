درمان سرطان خون کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدن انسان دارای سیستم های کنترلی در قسمت های مختلف برای به نظم در آوردن رشد سلول ها و تکثیر آنها است که مکانیزم بسیار ارزشمندی برای پیشگیری از بیماری ها به حساب می آید.

زمانیکه شخصی مبتلا به سرطان خون (لوسمی) می شود، این سیستم های کنترلی خنثی، موجب تکثیر آزادانه سلول های سرطانی در بدن و رشد غیر قابل کنترل آنها می شوند.

در همین حال محققان مرکز تحقیقات پزشکی «والتر اند الیزا» استرالیا موفق به کشف پروتئینی در بدن با نام Hhex شده اند که موجب فرآیند تکثیر سلول های سرطان خون از نوع لوسمی میلوئید حاد در بدن می شوند و با متوقف کردن فعالیت آن می توان از تکثیر این سلول های مرگبار جلوگیری کرد.

همچنین سرطان خون از نوع لوسمی میلوئید حاد، سریع ترین رشد سلول های سرطانی خون را دارد و امید زنده ماندن شخص در ۲۴ درصد موارد ۵ سال است ضمن اینکه شیمی درمانی به عنوان تنها گزینه درمان برای این نوع از سرطان است که همراه با عوارض جانبی از قبیل حالت تهوع، ریزش مو، اسهال و مشکلات باروری همراه است.

در همین حال با این روش منحصر به فرد می توان پروتئین Hhex را متوقف کرد تا آسیبی به سلول های سالم خون نرساند و همچنین عوارض جانبی شیمی درمانی را از بین برد.

بر همین اساس با متوقف کردن پروتئین Hhex می توان تمام سلول های سرطانی لوسمی میلوئید حاد را از بین برد.

نتیجه این تحقیق در نشریه Genes & Development چاپ شده است.