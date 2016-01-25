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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

انفجار در بغداد ۱۰ کشته و زخمی بر جا گذاشت

انفجار در بغداد ۱۰ کشته و زخمی بر جا گذاشت

منابع امنیتی عراق از کشته و زخمی شدن ۱۰ نفر در انفجار بغداد خبر دادند.

به گارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که یک بسته انفجاری امروز در منطقه العبیدی منفجر شد.

منطقه العبیدی در شرق بغداد واقع است و بر اثر این انفجار دست کم ۳ نفر کشته و ۷ تن دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3033144
سمیه خمارباقی

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