«۰۲۱» تئاتر فجر را شنیدنی کرد/ علی رهبری در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم عبدی تهیه کننده برنامه «۰۲۱» با اشاره به این که رخدادهای سی‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در این ایام اطلاع رسانی می شود، گفت: اخبار مرتبط با جشنواره در این برنامه اطلاع رسانی و نمایش های هر روز از تئاتر فجر معرفی می شود، گفتگوهای کوتاه با هنرمندان حوزه تئاتر، بازیگران و کارگردان و ... از دیگر بخش هاست.

تهیه کننده برنامه افزود: قسمت هایی از «۰۲۱» به اجرای مسابقه اختصاص یافته است. ما در بخش مسابقه تلفنی یک امتحان در سه مرحله از شنوندگان خود می‌گیریم و اطلاعات عمومی مخاطبان را در بخش‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و هنری می‌سنجیم. در دو گام دیگر مسابقه، شنونده باید به ۱۰سؤال در زمان محدود جواب‌های معکوس بدهد و در گام آخر شخصیت های نمایشی در بین صحبت‌های شان به یک ضرب‌المثل اشاره می‌کنند و مخاطب باید بعد از پخش این آیتم نمایشی، آن ضرب‌المثل را حدس بزند.

این برنامه هر روز جز جمعه ها از ساعت ۱۷:۳۰ با نقدهای کوچکی بر فضاهای اجتماعی، فرهنگی هنری و ورزشی از رادیو تهران موج اف.ام ردیف ۹۴ مگاهرتز پخش می شود.

جشنواره موسیقی فجر در رادیو

علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران سه شنبه ۶ بهمن در رادیو فرهنگ برنامه های ارکستر را در جشنواره موسیقی فجر را تشریح می کند.

ندا رادمهر گزارشگر برنامه «نیستان» با علی رهبری رهبر ارکستر سمفونیک تهران درباره حاشیه های این روزهای ارکستر سمفونیک تهران، اجراهای ارکستر سمفونیک در سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر و همچنین دستمزد نوازنده های ارکستر گفتگو می کند.

برنامه «نیستان» رادیو فرهنگ، برنامه ای با موضوع موسیقی ایرانی است که هر روز ساعت ۱۴:۳۰ پخش می شود.

این برنامه به تهیه کنندگی وحید رستگاری، دستیار تهیه فاطمه حق وردی و با اجرای فاطمه رکنی از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ و ای ام ردیف ۵۵۸ روی آنتن می رود.