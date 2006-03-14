حقوق بازنشستگان بايد هماهنگ شود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نماينده تبريز در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه جلسه علني صبح امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: در دولت نهم انتظار مي رفت ملت ايران در رفاه باشند نه اينكه بين بازنشستگان كشور از نظر دريافت حقوق اختلاف وجود داشته باشد.

اعلمي گفت: در حال حاضر ما شاهد آن هستيم كه در بين بازنشستگان قبل از سال 78 تا بعد از سال 78 اختلاف دريافت حقوق وجود دارد كه اين امر بر خلاف تمامي شعارهاي دولت است .

نماينده تبريز ادامه داد: تمامي بازنشستگان دولت بر زير يك آسمان و يك دولت بر آنها حكومت مي كند. حال چرا بايد بين بازنشستگان كل كشور اختلاف دريافت وجه وجود داشته باشد.

اعلمي با اشاره به پيشنهاد 720 ميليارد توماني خود در بودجه سال آينده مبني بر همسان سازي حقوق بازنشستگان كل كشور گفت: تعدادي از آقايان نماينده در مجلس حضور دارند كه با مخالفت با اين پيشنهاد نگذاشتند همسان سازي حقوق بازنشستگان در كشور صورت گيرد.

اين نماينده مجلس هفتم گفت: اگر آقاي ابوترابي كه رياست جلسه عصر ديروز را بر عهده داشتند، به نمايندگان در حد 5 ثانيه اجازه ندادند كه راي خود را اعلام كنند، اين امر برخلاف آئين نامه داخلي مجلس است.

وي افزود: اگر اين پيشنهاد در بخش درآمدي بودجه راي مي آورد دليلي ندارد كه در بخش هزينه اي هم بحث شود، زيرا طبق قانون اين بخش از بودجه با پيشنهاد يك يا چند نماينده و يا راي تمامي نمايندگان راي مثبت آورده است و به تصويب رسيده است.

اعلمي تصريح كرد: آيا اين دست است كه 720 ميليارد تومان را كه براي همسان سازي حقوق بازنشستگان كل كشور در نظر گرفته شده، همانند گوشت قرباني به نهادهاي ديگر واگذار شود.

در جلسه عصر ديروز كميسيون تلفيق قرار شد كه 720 ميليارد تومان به نهادهايي همچون نيروي مقاومت بسيج، صدا و سيما، وزارت كشور ، ناجا ، كسري بودجه دانشگاهها ، سرانه دانش آموزي ، عقيدتي سياسي ناجا و اعتبارات حوزه و دانشگاه اختصاص يافته است.