ترکیب تیم کشتی فرنگی‌ ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین المللی کشتی جام مربیان و کشتیگیران برتر اوکراین روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کییف برگزار می شود، و ترکیب نهایی تیم ایران در این رقابتها به شرح زیر است:
۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی
۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان- وحید میرفتح الهی
۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه- عظیم گرمسیری
۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی
۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح- یوسف اخباری
۸۵ کیلوگرم: داود اخباری
۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده - داود گیل نیرنگ
۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده
سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد
مربیان: بهروز حضرتی پور- محمدعلی چمیانی- روح اله میکائیلی
سرپرست: بهروز حضرتی پور
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