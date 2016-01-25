ترکیب تیم کشتی فرنگی‌ ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی جام مربیان و کشتی‌گیران برتر اوکراین روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه در شهر کی‌یف برگزار می شود، و ترکیب نهایی تیم ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: مهرداد مردانی

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان- وحید میرفتح الهی

۷۱ کیلوگرم: فرشاد بلفکه- عظیم گرمسیری

۷۵ کیلوگرم: جمال اسماعیلی

۸۰ کیلوگرم: مهدی فلاح- یوسف اخباری

۸۵ کیلوگرم: داود اخباری

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده - داود گیل نیرنگ

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده

سرمربی: حمیدرضا اسماعیل نژاد

مربیان: بهروز حضرتی پور- محمدعلی چمیانی- روح اله میکائیلی

سرپرست: بهروز حضرتی پور