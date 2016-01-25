جودوکاران قزوینی به مرحله سوم اردوی تیم ملی دعوت شدند

اردشیر موحد دانش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با نظر کادر فنی تیم ملی جودو، سعید مرادی، رامین صفویه، بهزاد محرمی، علیرضا شیری و بهزاد عبادی به مرحله سوم اردوی آماده سازی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند.

وی بابیان اینکه ملی پوشان خود را برای سه رویداد مهم در سال آینده آماده می کنند افزود: این اردو تا پایان سال در آکادمی ملی المپیک و سالن افراسیابی برگزار می شود.

موحد دانش عنوان کرد: ملی پوشان خود را برای شرکت در رقابت های آسیایی چین تایپه که ۱۷ فروردین و همچنین برای شرکت در دو رویداد بین المللی در کشورهای ترکیه و گرجستان که بعد از رقابت های آسیایی و در فروردین ۹۵ برگزار می شود آماده می کنند.

رئیس هیئت جودو استان قزوین یادآور شد: ملی پوشان دعوتی استان قزوین عناوین برتر کشور و همچنین رویدادهای فراملی را در کارنامه دارند و رامین صفویه با کسب نشان طلای جوانان آسیا و جهان از سرشناس ترین بازیکنان قزوینی حاضر در اردو است.

موحد دانش افزود: ملی پوشان دعوتی استان ترکیب تیم لیگ یکی بودند که به علت مشکلات مالی و نبود حامی در لیگ شرکت نکردند و به همین دلیل از حضور در رقابت های لیگ برتر جودو کشور هم بازماندند.

وی خاطر نشان کرد: رقابت های جودو لیگ یک دی ماه آغاز شد و تیم قزوین از این رقابت ها انصراف داد و با این اتفاق تیم هیئت جودو استان سال آینده باید مجدد در رقابت های لیگ یک با حریفان مصاف کند.