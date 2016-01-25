افزایش مالیات در شرایط رکود باعث تعطیلی کسب و کار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود محمدی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس، در جلسه علنی امروز خانه ملت و در نطق میان دستور با بیان اینکه در آستانه سال جدید فشار گرانی و کاهش قدرت خرید مردم مشاهده میشود، اظهار داشت: افزایش غیرقابل تحمل مالیات در شرایط رکودی کشور باعث شده است که کسب و کار بسیاری از فعالان اقتصادی در آستانه تعطیلی باشد؛ اینها مشکلاتی است که مردم انتظار دارند دولت و همه قوا برای حل آنها اهتمام ویژه کنند و همه ما نیز در برابر این دردها مسئول هستیم.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: اکنون که با تدبیر و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، صبر مردم و درایت دولت و وزارت امور خارجه، برجام به فرجام رسید، حالا وظیفه سنگینی بر عهده تیم اقتصادی دولت است که با تدوین یک برنامه زمانی منظم و قابل اندازهگیری، زمینه بهبود وضعیت آحاد جامعه را به نحو ملموس فراهم کنند.
محمدی تاکید کرد: تنها راه برونرفت از مشکلات فعلی، تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت سرمایه و تولیدات داخلی است.
وی با اشاره به رشد ۱۳ درصدی بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لایحه بودجه سال آینده، گفت: بر این اساس انتظار میرود نسبت به گسترش فعالیتهای فرهنگی که زیربنای تمام فعالیتها هستند، اقدام شود.
محمدی گفت: همچنین با توجه به افزایش ۵۴ درصدی بودجه وزارت ورزش و جوانان، انتظار میرود نسبت به افزایش سرانه فضاهای ورزشی به ویژه برای بانوان اقدام جدی شود.
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