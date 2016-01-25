به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی که پیام مظلومیت مردم یمن، سوریه و عراق را به جهانیان میرسانند، تشکر میکنم؛ این کاری است که باید مجامع بینالمللی انجام میدادند اما کور هستند.
وی با بیان اینکه پیام ما، حضور حداکثری مردم در انتخابات است، تصریح کرد: انتخاب کیفی، پیام دیگر است؛ چرا که در زمان انتخابات باید سطح سواد سیاسی مردم ارتقا یابد تا انتخابی بهتر انجام شود و لازمه این کار نیز ایجاد فضای شفاف جهت جلوگیری از اغراقها و دروغگوییهاست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با بیان اینکه آلودگی هوا سالانه جان هزاران نفر را در کشورمان میگیرد و علت آن نیز سیاستهای غلط است، تاکید کرد: اکنون در آستانه بررسی برنامه ششم باید مراقب سیاستهایی که تمرکز جمعیت را در پی دارد یا باعث گسترش کلانشهرها میشود، باشیم.
رستمیان ادامه داد: در لایحه برنامه ششم که به مجلس ارائه شده، به برنامههای کمی با شاخصهای کمی که قابل اندازهگیری باشد، توجهی نشده و فقط به اهداف کیفی ۲۰ ساله پرداخته شده است.
وی تصریح کرد: لازم است در بررسی این لایحه در مجلس، نسبت به این نقص توجه و آن را برطرف کنیم.
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