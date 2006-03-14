به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجوز اين امر به پيشنهاد بانك مركزي و تاييد هيئت وزيران به اين وزارتخانه داده شد.

از جمله اين تعهدات باپرداخت تسهيلات دريافتي جهت تامين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه تا سقف 12 ميليون و 816 هزار و 270 يورو است.

بازپرداخت مبلغ 19 ميليون و 25 هزار و 339 دلار آمريكا بابت خريد تجهيزات موتور ژنراتور از ژاپن از حمله، ديگر تعهدات وزارت اقتصاد مذكور در اين مصوبه است.

براساس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين بازپرداخت مبلغ 3 ميليون و 750 هزار يورو اعتبار بايت خريد ماشين آلات و تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش ساختماني و نيز مبلغ 11 ميليون و 493 هزار و 680 يورو بابت خريد ماشين آلات، تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش نيروگاهي چهار واحد را به عهده مي‌گيرد.

اين وزارتخانه، بازپرداخت يك وام تجارتي به مبلغ 15 ميليون و 250 هزار يورو بابت طراحي، ساخت و نصب و راه‌اندازي چهار واحد مذكور، توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران را نيز تضمين خواهد كرد.

اين مصوبه، صدور ضمانتنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي را منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كرده است كه براي پوشش معادل ريالي اقساط در هنگام سر رسيد اقساط پرداخت مي‌گردد.

