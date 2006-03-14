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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۱۱

وزارت اقتصاد بازپرداخت 43 ميليون يورو تسهيلات خارجي را تضمين مي‌كند

وزارت اقتصاد بازپرداخت 43 ميليون يورو تسهيلات خارجي را تضمين مي‌كند

هيئت وزيران بازپرداخت بيش از 43 ميليون يورو تسهيلات دريافتي نظام بانكي و شركت‌هاي دولتي از بانك‌هاي خارجي را تضمين مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مجوز اين امر به پيشنهاد بانك مركزي و تاييد هيئت وزيران به اين وزارتخانه داده شد.

از جمله اين تعهدات باپرداخت تسهيلات دريافتي جهت تامين مالي فاز اول طرح نيروگاه تلمبه ذخيره‌اي سياه بيشه تا سقف 12 ميليون و 816 هزار و 270 يورو است.

بازپرداخت مبلغ 19 ميليون و 25 هزار و 339 دلار آمريكا بابت خريد تجهيزات موتور ژنراتور از ژاپن از حمله، ديگر تعهدات وزارت اقتصاد مذكور در اين مصوبه است.

براساس اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي، همچنين بازپرداخت مبلغ 3 ميليون و 750 هزار يورو اعتبار بايت خريد ماشين آلات و تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش ساختماني و نيز مبلغ 11 ميليون و 493 هزار و 680 يورو بابت خريد ماشين آلات، تجهيزات و خدمات مهندسي براي بخش نيروگاهي چهار واحد را به عهده مي‌گيرد.

اين وزارتخانه، بازپرداخت يك وام تجارتي به مبلغ 15 ميليون و 250 هزار يورو بابت طراحي، ساخت و نصب و راه‌اندازي چهار واحد مذكور، توسط شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران را نيز تضمين خواهد كرد.

اين مصوبه، صدور ضمانتنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي را منوط به اعلام سيستم بانكي در خصوص رعايت مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تاييده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كرده است كه براي پوشش معادل ريالي اقساط در هنگام سر رسيد اقساط پرداخت مي‌گردد.

کد مطلب 303318

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