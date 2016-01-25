دانشگاه راجیوگاندی هند از سوی وزارت بهداشت غیرمعتبر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم بر اساس آخرین تصمیم شورای عالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل آمده اخذ شده است.

پیش از این مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در دو اطلاعیه در تاریخ های ۱۴ آذرماه و ۲۲ دی ماه سال ۹۴ تاکید کرده بود که داوطلبان تا زمان مشخص شدن وضعيت دانشگاه مذكور و كالج های وابسته آن از اخذ پذيرش جهت سال تحصيلی ۱۷-۲۰۱۶ از دانشگاه راجيو گاندی خودداری کنند.

وضعيت دانشگاه راجيو گاندی و كالج های وابسته در كشور هند از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بررسی شد. این بررسی به دلیل تعدد كالج های این دانشگاه و تفاوت كيفيت آنها صورت گرفت.