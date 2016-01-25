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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۱۳

دانشگاه راجیوگاندی هند از سوی وزارت بهداشت غیرمعتبر اعلام شد

دانشگاه راجیوگاندی هند از سوی وزارت بهداشت غیرمعتبر اعلام شد

دانشگاه راجیوگاندی کشور هندوستان از سال تحصیلی ۱۷-۲۰۱۶ از فهرست دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تصمیم بر اساس آخرین تصمیم شورای عالی ارزشیابی و با بررسی های بعمل آمده اخذ شده است.

پیش از این مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت در دو اطلاعیه در تاریخ های ۱۴ آذرماه و ۲۲ دی ماه سال ۹۴ تاکید کرده بود که داوطلبان تا زمان مشخص شدن وضعيت دانشگاه مذكور و كالج های وابسته آن از اخذ پذيرش جهت سال تحصيلی ۱۷-۲۰۱۶ از دانشگاه راجيو گاندی خودداری کنند.

وضعيت دانشگاه راجيو گاندی و كالج های وابسته در كشور هند از سوی مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت بررسی شد. این بررسی به دلیل تعدد كالج های این دانشگاه و تفاوت كيفيت آنها صورت گرفت.

کد مطلب 3033186
زهره بال

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