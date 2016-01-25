ارتباط سن ازدواج و رفتار جنسی در ابتلا به سرطان دهانه رحم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرح فرزانه اظهارداشت: سرطان رحم مانند سرطان دهانه رحم اگر به موقع تشخیص داده شود، درمان قطعی می شود به این صورت که با خارج کردن رحم، بیمار یک طول عمر معمولی خواهد داشت و بیماری دیگر عود نمی کند.

وی افزود: سرطان رحم را می توان در مراحل اولیه و با تغییر وضعیت رگل ماهیانه (پریود) تشخیص داد به این صورت که اگر فردی با خونریزی های نامنظم یا لکه بینی به پزشک مراجعه کرد، می توان با یک بیوبسی گرفتن از داخل رحم که بسیار کار ساده ای است، بیماری را به موقع تشخیص داد.

دبیر علمی اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در زنان، مامایی و نازایی در مورد حفظ باروری در سرطان رحم بیان کرد : بیمارانی که مبتلا به سرطان رحم می شوند و مایل به حفظ باروری خود هستند، نیز اگر زود مراجعه کند و در مراحل بسیار اولیه تشخیص سرطان داده شود، می توان با دارو بیماری را به مدت سه ماه کنترل کرد.

فرزانه ادامه داد : اگر سرطان به این دارو جواب داد، دیگر بیمار نیازی به خارج کردن رحم ندارد. بنابراین به او فرصت داده می شود تا بارداری اش صورت بگیرد و پس از تولد فرزند اقدام به خارج کردن رحم کرد.

وی گفت : البته در علم نازایی، حتی در صورت خارج کردن رحم، می توان برای حفظ بارداری اگر تخمدان های آنها سالم باشد، از رحم اجاره ای استفاده و یا جنین، تخمک و یا بافت تخمدان را فیریز کرد. بنابراین علاوه بر اینکه سرطان رحم و دهانه رحم را می توان در مراحل اولیه تشخیص داد، می توان با انجام اقداماتی باروری بیمار را حفظ کرد و فقط نیاز به افزایش سطح آگاهی عموم مردم دارد.

فرزانه تاکید کرد : در رابطه با سرطان تخمدان در ایران نیز مانند پیشرفته ترین مراکز دنیا نمی توان این بیماری را در مراحل اولیه تشخیص داد و در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود که در اکثر موارد به صورت اتفاقی و تصادفی است.

وی خاطر نشان کرد: به هر صورت اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود، حتی می توان یک تخمدان را خارج و تخمدان دیگر را حفظ کرد تا فرد باروری خود را از دست ندهد.

فرزانه گفت: اگر بتوان کاری کرد که سرطان های رحم، دهانه رحم و تخمدان بروز نیابد، که بسیار عالی است که البته در مورد سرطان دهانه رحم این اتفاق در کشورهای پیشرفته دنیا در حال جریان است اما حتی درصورتی که نتوان از بروز این بیماری پیشگیری کرد، می توان در مراحل اولیه آن را تشخیص داد و کنترل و درمان و حتی باروری بیمار را حفظ کرد.

فلوشیپ آنکولوژی زنان در مورد سرطان دهانه رحم به دلیل اینکه توانسته است علل بروز آن را کنترل کنند، انتظار می رود که تا ۱۰ سال آینده شمار مبتلایان به آن کاهش یابد.

فرزانه ادامه داد: سرطان دهانه رحم با تعدد ازدواج ها و رفتارهای جنسی، سن ازدواج (اگر زیر ۱۶ سال باشد، خطر ابتلا 2 برابر است) و با سیگار و قلیان (احتمال ابتلا به آن ۱۴ برابر می شود) در ارتباط است و مربوط به سن خاصی نیست و می توان با اصلاح رفتارها از بروز آن پیشگیری کرد.

وی در مورد علائم این بیماری گفت: لکه بینی های بعد از نزدیکی، زخم های مقاوم دهانه رحم که بعد از ۶ ماه تا یک سال برطرف نشده باشد، ترشحات واژینال مزمن از جمله علائم این بیماری است.

فرزانه اظهار داشت : در رابطه با سرطان رحم نیز توصیه می شود زنانی که هنوز یائسه نشده اند، هر خونریزی غیرطبیعی که پیدا می کنند و یا تغییری در پریودهای ماهانه خود مشاهده می کنند، حتما به پزشک مراجعه کنند. این سرطان را با انجام بررسی های لازم می توان در مراحل اولیه تشخیص داد و کنترل کرد.

اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی در مامایی، زنان و نازایی از ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه جاری با حضور جمعی از متخصصان داخلی و خارجی حوزه زنان در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.