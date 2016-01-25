دستگیری باندسارقین مامورنما درکرمانشاه/ کاهش ۳ درصدی جرائم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان اللهی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشستی خبری از شناسایی و دستگیری یک باند ۳ نفره زورگیری در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به دنبال شکایات تعدادی از شهروندان مبنی بر زورگیری و اخاذی از آنها توسط افرادی تحت عنوان مامورین نیروی انتظامی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت که موفق به دستگیری اعضای این باند شدیم.

وی از مردم خواست در مواردی که با مامورین انتظامی مواجه می شوند حتما از آنها تقاضای کارت شناسایی کنند و موارد مشکوک را سریعا به ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند تا در اسرع وقت اقدامات مقتضی انجام شود.

امان اللهی خاطر نشان کرد: در طول دو سه هفته گذشته چند مورد زورگیری و کیف قاپی از شهروندان گزارش شد که این موضوع در اولویت اقدامات پلیس قرار گرفت و در این راستا ۱۸۳ سارق ظرف مدت ۱۰ روز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از کشف چندین مورد تجاوز به عنف و دستگیری چند نفر در این رابطه خبر داد و گفت: لازم به ذکر است در هفته گذشته ۶ باند از سارقین منزل در استان شناسایی و منهدم شد.

امان اللهی تصریح کرد: در این راستا مردم باید نقشی پیشگیرانه را ایفا کنند و علاوه بر رعایت آموزشهای ارائه شده از سوی پلیس، موارد مشکوک را به نیروی انتظامی استان اطلاع دهند.

وی درباره خودکشی دانش آموز ۱۳ساله کرمانشاهی نیز گفت:این اقدام پس از درگیری و مشاجره با والدین جهت احضار آنان به مدرسه انجام شده و فرد مذکور خود را در دستشویی مدرسه حلقه آویز کرد.

سردار امان اللهی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از جرائم گفت:در مجموع جرائم استان تاکنون ۳ درصد کاهش داشته و بالغ بر ۸ هزار مورد سرقت کشف شده است.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: همچنین ۶۴ باند سرقت شناسایی و متلاشی شده که با این امر و با اعتراف افراد، صدها مورد رد مال انجام شده است.