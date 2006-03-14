به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، حجت الاسلام بابايي امام جمعه شيعيان بندر تركمن طي سخناني پيش از سخنراني رئيس جمهور در اين شهرستان، دكتر احمدي نژاد را مردي صالح و بي تكلف توصيف كرد و گفت: فقر مضاعف اقتصادي و فرهنگي، آمار بالاي بيكاري، فقدان زيرساخت هاي مولد و كارآفرين و هزاران هكتار زمين تشنه آب از مشكلات عمده اين شهرستان است.

وي با بيان اينكه سني و شيعه در اين سرزمين با احترام متقابل و در امنيت كامل با هم زندگي مي كنند نقش علماي شيعه و سني در تقويت پيوندهاي اخوت دوجانبه در مسير حراست از نظام ولايي و آرمانهاي مشترك را بسيار مهم بر شمرد.

به گزارش خبرنگار ما، آخوند عابدي امام جمعه اهل سنت بندر تركمن نيز طي سخناني با اشاره به تقديم جانبازان، شهدا و آزادگاني كه اين شهر تقديم انقلاب نموده، خطاب به رئيس جمهور گفت: نظام اسلامي يك نظام مردمي و مبتني بر احكام الهي است و شما نيز با حضور خود به اين مسئله عينيت بخشيديد.

وي شهرستان بندر تركمن را داراي كمترين آمار جرائم دانست و با اشاره به برخي مشكلات اين شهرستان گفت: با توجه به علاقمندي كشورهاي آسياي ميانه به مبادله كالا، تكميل اسكله بندر اين شهر مي تواند حيات جديدي به اين شهرستان داده و حتي باعث شكوفايي اقتصاد كشور گردد.

امام جمعه اهل سنت بندر تركمن مشكلات صيادي و اقتصاد مردم را مورد اشاره قرار داد و خواستار برنامه ريزي اصولي و زيربنايي براي تاسيس مراكز صنعتي و مكانيزه شدن كشاورزي در اين شهرستان شد.

همچنين پيش از سخنان رئيس جمهوري ايري نماينده بندرتركمن با اشاره به ويژگيهاي خاص اين بندر آن را بزرگترين صيدگاه ماهيان خاوياري عنوان كرد و گفت: شهرستان بندر تركمن از لحاظ بيشترين ميزان سواد و بيشترين درصد بيكاران رتبه اول استان را دارد.

وي با اشاره به جاذبه هاي فرهنگي، تاريخي و گردشگري خواستار توجه هرچه بيشتر به جزيره آشوراده و ورزش سواركاري و توسعه گردشگري شد و اظهار داشت: بندر تركمن را ابري از فقر و توسعه نيافتگي فرا گرفته است و پائين بودن ضريب سرمايه گذاري در اين شهرستان از مشكلات اساسي آن است.

نماينده بندرتركمن صدور مجوز صيد براي صيادان، شهرستان شدن گميشان، رفع مشكلات راه و ترابري، احداث مجتمع پتروشيمي و ايجاد منطقه ويژه اقتصادي را از جمله رئوس مطالبات مردم اين شهرستان بر شمرد.