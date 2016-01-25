افتتاح ۵۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی بنیاد برکت در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز از طریق ارتباط زنده (ویدئوکنفرانس) در پنج استان ایلام، گلستان، کرمانشاه، خراسانجنوبی و هرمزگان و با حضور آیتالله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، ۵۰۰ طرح اقتصادی، عمرانی و ... به بهرهبرداری رسید.
اجرای ۲۴ طرح اقتصادی که عمدتاً صنعتی، کشاورزی، دامداری، صنایع غذایی، ساختمانی، بهداشتی، شیمیایی هستند در ۱۳ استان کشور با حجم سرمایهگذاری ۳۹۴ میلیارد تومان و ظرفیت اشتغال ۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر به بهرهبرداری رسید.
ساخت ۳۴۵ واحد مسکونی با احتساب سرمایهگذاری ۴.۶ میلیارد تومان از جمله طرحهای مورد بهرهبرداری بود که ۳۵۰ واحد نیز قبلاً برای محرومان ساخته شده است.
۴۰ مدرسه با ۲۲۳ کلاس درس در ۲۰ استان کشور با حجم سرمایهگذاری ۲۱.۵ میلیارد تومان امروز افتتاح شد و ۷۰ مسجد در ۱۷ استان کشور با سرمایهگذاری ۴.۹ میلیارد تومان امروز به بهرهبرداری رسید.
همچنین اجرای ۲۱ پروژه عمرانی در ۱۰ استان کشور در قالب ساخت راه، پل، مراکز بهداشتی، کتابخانه و ... با سرمایهگذاری ۷.۴ میلیارد تومان از دیگر پروژههایی بود که به بهرهبرداری رسید و در مجموع ۵۰۰ پروژه در ۲۷ استان کشور با حجم ۴۳۳ میلیارد تومان سرمایهگذاری از سوی بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) افتتاح شده است.
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