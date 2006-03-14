  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۳

رسول صديقي در جمع خبرنگاران:

به نظر دانشجويان احترام گذاشته شود

به نظر دانشجويان احترام گذاشته شود

نماينده بناب و استاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: بي احترامي به نظر دانشجويان بي احترامي به شهداست.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رسول صديقي در حاشيه جلسه علني صبح امروز مجلس در گفتگو با خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: دانشجويان ارزش آن را دارند كه قبل از هر كاري با آنها مشورت شود. از برخوردي كه با فرزندان انقلاب بخصوص با دانشجويان دانشگاه شريف صورت گرفته است متاسف شده ام .

صديقي گفت: در اين گونه مسائل نبايد قداست و بزرگي شهدا پايمال شود ، چرا كه اگر شهدا نبودند آرامش و امنيتي كه اكنون وجود دارد ، نبود.

وي تاكيد كرد: بايد شهدا را در مناطقي دفن كرد كه خواستار آن هستند و با آغوش باز از آنها استقبال مي كنند.

اين استاد دانشگاه شريف افزود: اين موضوع كه آيا شهدا در دانشگاه دفن كرد يا نه بحثي ندارم ولي حرمت شهدا بالاتر از اين است كه بالاجبار در جايي دفن شوند كه قداست و حرمت آنها به خوبي پاسداري نشود.

وي در پايان گفت:  معاونت دانشجويي دانشگاه صنعتي شريف به دانشجويان اعلام كرده بود تا بعد از تعطيلات عيد موضوع دفن شهدا در حياط مسجد دانشگاه منتفي است.

کد مطلب 303322

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها