به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که برای حضور در اجلاس بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی به کشور عراق سفر کرده، در گفت‌وگو با شبکه العراقیه گفت: هیچ‌گاه رفتار مسلمانان به ویژه شیعیان تند نبوده است بلکه بیشتر تندروی‌ها از وهابی‌ها و سعودی‌ها دیده می‌شود.

وی ادامه داد: شیعه همواره رفتار سنجیده داشته است، اما شاید مستشرقین نخواستند عمق احکام اسلام برای افکار عمومی روشن شود، اما سیره شیعیان و اهل سنت واقعیت را به خوبی نشان دادند. نه رهبران شیعیان و نه علمای اهل سنت هیچ‌گاه رفتارهای تروریستی و افراطی را تایید نکرده‌اند.

لاریجانی تاکید کرد: با شکل‌گیری جریان‌های تندرو اسلامی، تلاش کردند احکام و سنت اسلامی را خشن و تند نشان دهند. از این رو حرف‌های سست و تند توسط جریان تندرو اسلامی زده می‌شود.

وی ادامه داد: هم برخی کشورهای اسلامی و هم برخی از نهادهای اسلامی به شکل‌گیری جریان‌های تندرو کمک کردند. البته سرویس‌های جاسوسی برخی کشورها و کمک‌های مالی و غیرمالی آنها به تروریست‌ها گواه این مساله است. آنها برای تاثیر بر سوریه جریان‌های تروریستی راه انداختند. امروز در دست تروریست‌ها در سوریه موشک تاو وجود دارد. این موشک سریال ساخت و کشور سازنده دارد اما برخی کشورهای منطقه تصور می‌کنند با در اختیار قرار دادن سلاح به تروریست‌ها در سوریه می‌توانند روی شرایط این کشور تاثیر بگذارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر حمایت ایران از گروه الحشدالشعبی و حزب‌الله گفت: ما از حزب‌الله حمایت می‌کنیم اما این مساله را پنهان نمی‌کنیم، اما برخی از کشورهای منطقه از تروریست‌ها حمایت می‌کنند و آن را انکار می‌کنند. حزب‌الله برای مقابله با ظلم و ستم رژیم صهیونیستی تشکیل شد و یک گروه ضدتروریستی در عراق نیز وقتی تروریست‌ها به این کشور تجاوز کردند مرجعیت این کشور از جوانان خواست تا در برابر تروریست‌ها مقاومت کنند از این رو گروه الحشدالشعبی شکل گرفت و ما از هر دو گروه مقاومت در سوریه و عراق حمایت می‌کنیم.

لاریجانی متهم کردن ایران به حمایت از تروریست‌ها را یک جک خنده‌دار توصیف کرد و افزود: خود تروریست‌ها به دشمنی ایران با آنان اذعان دارند اما برخی کشورها ایران را متهم به حمایت از تروریست‌ها می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش حکام سعودی را دچار اشتباه استراتژیک دانست و افزود: سعودی‌ها مسلمان و از برادرانمان هستند و با آنان مشکلات اساسی نداریم، اما در درک و حل مشکلات جهان اسلام دچار اشتباه شده‌اند. بنده دلیل حمایت سعودی‌ها از تروریست‌ها در افغانستان و عراق را پرسیدم، یکی از مسوولان سعودی به نام «بندر» به من گفت «ما در افغانستان و عراق اشتباه کردیم». بنابراین متهم کردن ایران به حمایت از جریان‌های تروریستی فرار رو به جلوست.

وی با انتقاد شدید به حمله سعودی‌ها به یمن گفت: حمایت آنان از تروریست‌ها جای خود اما چرا به یمن حمله کرده‌اند و زیرساخت‌های این کشور را نابود کرده‌اند؟ چرا ده‌ها هزار نفر از مردم این کشور را به خاک و خون کشیده‌اند با این توهم که یمن حیاط خلوت ایران است؟ آیا یک کشور عربی حق ندارد خودش زندگی‌اش را انتخاب کند؟ برخی رفتارهای برخی کشورهای منطقه از نظر عقلی و اسلامی قابل توجیه نیست.

رئیس قوه مقننه، با بیان اینکه ایران مدت‌هاست وارد عرصه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شده است توافق با 1+5 را به فال نیک گرفت و افزود: ایران هیچ‌گاه دنبال سلاح اتمی نبوده و نیست و آن را برای منطقه مفید نمی‌داند. سلاح هسته‌ای جایی در دکترین و منطق ایران ندارد.