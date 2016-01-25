حمیدرضا امیرخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باند دوم محور ازونبلاغ ـ برف انبار ـ فریدونشهر در دهه فجر انقلاب اسلامی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی بیان داشت: این پروژه به طول ۱۵ کیلومتر از سه راهی محورداران به الیگودرز آغاز و به شهر فریدونشهر ختم می‌شود که هفت کیلومتر آن احداث و هشت کیلومتر باقی مانده در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

اميرخانی در مورد وضعیت کلی این پروژه اظهار داشت: مسیر اصلی از ازونبلاغ تا فریدونشهر در دست بهره‌برداری و دوربرگردان‌های شهرک صنعتی و پل‌های عبور احشام روستاهای واقع در این مسیر در دست احداث است و تاکنون نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال در آن هزینه شده است.

مدیرساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه ۱۵ میلیارد ریال است.

وی تصریح کرد: با توجه به انجام عملیات تعریض و از بین بردن نقاط پرتصادف در این مسیر و احداث دیوار حائل در بخشی از مسیر، اعتبار مکفی مورد نیاز است تا این پروژه با انجام اقدامات ایمنی لازم به بهره‌برداری کامل برسد.

امیرخانی بیان داشت: باند دوم در این محور با توجه به تردد بسیار بالا، کوهستانی بودن منطقه، وجود ۹ روستا در این مسیر و به لحاظ بارش نزولات آسمانی برف و باران و وجود یخبندان و در نهایت به منظور افزایش ارتقای ایمنی و جلوگیری از تصادفات رخ به رخ احداث شده است.

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه، افزود: این پروژه با ۸۰ درصد پیشرفت، ۲۵ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۱۶ هزار متر مکعب خاکریزی داشته که آسفالت آن در یک لایه انجام شده است و با انجام اقدامات ایمنی در مسیر تکمیل خواهد شد.