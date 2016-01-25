به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه مجموعهای از آخرین کارها و آثار استاد وفای در طرحها و نقشهای مختلف ارائه شده، که در عین زیبایی جنبهای متفاوت از قابلیتهای شیشهگری سنتی را به نمایش میگذارد. ظرافت در کار، اجرای تکنیک احیاء روی شیشه، هارمونی رنگها از دیگر ویژگیهای بارز کارهای این نمایشگاه است.
این پیشکسوت شیشه گری سنتی بیش از ۴۰ سال است که در این رشته فعالیت میکند. و تا کنون نمایشگاه های متعددی در داخل و خارج از ایران داشته است. وفایی همچنین دارای نشان درجه یک هنری در رشته شیشه گری سنتی است و تولیداتش به کشورهای اروپایی و آمریکایی صادر می شود.
این برنامه به همت اداره کل دفتر صادرات صنایع دستی و با هدف معرفی ظرفیت های تولیدی و اقتصادی هنرمندان و رشته های مختلف صنایع دستی برگزار میشود.
این نمایشگاه از شنبه ۳ بهمن ماه الی ۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ در محل ساختمان شماره یک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری برگزار است و علاقمندان همه روزه از ساعت ۹ ال ۱۶ می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.
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