تيراندازان برتر مرد و زن معرفي شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم ملي تيراندازي زنان ومردان ايران به منظور حضور درمسابقات جام جهاني تيراندازي چهارم فروردين ماه سال 85 تهران را به مقصد كشورچين ترك مي كنند.
بنابراين گزارش يوسف آجرلو بعنوان سرمربي، سماكنيگ بعنوان مربي خارجي، الهام هاشمي مربي بانوان، ميرحيدر بعنوان بازرس كميته المپيك اين تيم را همراهي خواهند كرد.
13 ورزشكار اعزامي به اين رقابتها عبارتند ازهفت ورزشكار زن وشش تيراندازمرد كه اسامي اين نفرات بدين شرح است: دربخش تفنگ مردان: صابر پرستي، ابراهيم اينانلو، مسعود مهدي زادگان
دربخش طپانچه بادي مردان: ابراهيم برخورداري، سيد حسين حسيني، ارمين مجد
دربخش طپانچه بادي بانوان: شكوفه عكاشه، نسيم حسن پور، مرين سلطاني
دربخش تفنگ بادي بانوان: الهه احمدي، محجوب السادات جلالي، شيوا سوري و ليدا فريمان
نظر شما