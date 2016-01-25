اصغر پرتوی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کشورهای هدف صادراتی ما استانداردهای خاصی برای سیبزمینی تعریف کردهاند، افزود: ما نمیتوانیم بدون رعایت این استانداردها اقدام به صادرات محصول کنیم و چنین محصولی موردپذیرش قرار نمیگیرد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه بخشی از این استاندارد بهاندازه سیبزمینی و بستهبندی آن مرتبط است، تأکید کرد: درواقع در پی تفاهمنامهای که با تجار آذری منعقد کردیم قرار شده است محصولی متناسب با نیاز آنها تولید و صادر شود.
وی بابیان اینکه این مهم در حال حاضر نیز رعایت میشود و بیتوجه به آن صادرات صورت نمیگیرد، ادامه داد: در حال حاضر نیز سیبزمینی بستهبندیشده در اندازههای یکدست و مشخص به بازار آذربایجان صادر میشود.
پرتوی با تأکید به اینکه سیبزمینی اردبیل به لحاظ کیفیت مورد اقبال بازارهای جهانی است، ادامه داد: بااینوجود در بسیاری از مؤلفههای تولید هنوز به استانداردهای جهانی دست نیافتیم و توسعه صادرات اهرمی برای دستیابی به استانداردها خواهد بود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان متذکر شد: بیش از ۵۵۰ هزار تن سیبزمینی مازاد بر مصرف داخل در استان تولید میشود که ظرفیت بینظیری برای صادرات این محصول فراهم کرده است.
وی معتقد است برای کسب سهم مطلوبی از بازار کشورهای هدف کشاورزان میبایست به استانداردهای تولید توجه کنند.
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