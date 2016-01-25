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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان:

۲ طرح اقتصادی استان سمنان افتتاح می شود

۲ طرح اقتصادی استان سمنان افتتاح می شود

سمنان - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از افتتاح دو طرح اقتصادی استان به مناسبت دهه فجر خبر داد و گفت: با بهره برداری از این دو طرح زمینه اشتغال حدود ۶۰۰ نفر در استان فراهم شد.

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح دو طرح اقتصادی استان سمنان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: این دو طرح همزمان با ۵۰۰ پروژه اقتصادی و زیربنایی بنیاد برکت در ۲۷  استان کشور افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: شرکت کانساران کویرشرق وشرکت کسری بلورآریا دوطرح اقتصادی دراستان هستند که به افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سرمایه گذاری چهار هزارمیلیاردی این ۵۰۰ پروژه اقتصادی و زیربنایی تصریح کرد: برای این دو طرح اقتصادی استان حدود۲۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفته است.

اسودی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این دو طرح زمینه اشتغال حدود ۶۰۰ نفر در استان فراهم خواهد شد.

کد مطلب 3033235

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