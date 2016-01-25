۲ طرح اقتصادی استان سمنان افتتاح می شود

بهروز اسودی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به افتتاح دو طرح اقتصادی استان سمنان به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: این دو طرح همزمان با ۵۰۰ پروژه اقتصادی و زیربنایی بنیاد برکت در ۲۷ استان کشور افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: شرکت کانساران کویرشرق وشرکت کسری بلورآریا دوطرح اقتصادی دراستان هستند که به افتتاح و بهره برداری خواهند رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سرمایه گذاری چهار هزارمیلیاردی این ۵۰۰ پروژه اقتصادی و زیربنایی تصریح کرد: برای این دو طرح اقتصادی استان حدود۲۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام گرفته است.

اسودی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این دو طرح زمینه اشتغال حدود ۶۰۰ نفر در استان فراهم خواهد شد.