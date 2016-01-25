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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

پست اینستاگرامی وزیر ارتباطات درباره فیبر نوری

پست اینستاگرامی وزیر ارتباطات درباره فیبر نوری

محمود واعظی در تازه ترین پست خود از گسترش فیبر نوری گفته است.

واعظی نوشته است: فیبر نوری یکی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است که در مواردی مانند شبکه های رایانه ای، تلفن شهری و بین شهری و اینترنت قابل استفاده است. وزارت ارتباطات تلاش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال اطلاعات بین شهروندان، شبکه فیبر نوری را جایگزین شبکه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های جهانی از تکنولوژی های تازه تری استفاده کنند. با توجه به مذاکرات اخیر با شرکت های بزرگ جهت ورود و سرمایه گذاری در پروژه رساندن فیبر نوری به درب منازل، امیدواریم از ابتدای سال آینده عملیات اجرایی پروژه آغاز شود

کد مطلب 3033236

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