۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۱۵

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

افتخارات ملی در انحصار هیچ گروه و جمعیتی نیست

زنجان - نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تاکید بر اینکه افتخارات ملی در انحصار هیچ گروه و جمعیتی نیست، گفت: ملتی با هویت است که افتخارات و تاریخ خود را فراموش نکند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در نخستین یادواره ۴۲۸ شهید نوجوان استان زنجان بابیان اینکه ملت با هویت، ملتی است که تاریخ و افتخارات خود را فراموش نکرده است، افزود: شخصیت‌های ملی و غرور آفرین و فرازهای برجسته و افتخار آفرین یک ملت به مردم آن کشور برمی‌گردد و بعد از قرن‌ها نگریستن به ریشه تاریخی برای همگان مایه افتخار و سربلندی است.

وی افزود: استکبار و استعمار گران بر ملت‌هایی مسلط می‌شوند که هویت تاریخی و ریشه خود را فراموش کرده‌اند.

امام‌جمعه شهر زنجان با یادآوری ۸ سال دفاع مقدس افزود: این نسل اول و دوم انقلاب بودند که با تمام وجود خود شرایط و موقعیت را درک کردند و بااحساس مسئولیتی که داشتند انقلاب را به پیروزی و دفاع مقدس را به سامان  رساندند.

وی ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران با تمام توان در مقابل دشمنان ایستادند و توانستند با اقتدار و عزت مسیر پیشرفت ایران اسلامی را هموارتر کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان به جایگاه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروزه به برکت اسلام و انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد و باوجود همه توطئه‌ها جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قدرت بین‌المللی  و بازیگر اصلی و اثرگذار در صحنه بین‌المللی و عرصه‌های علمی و سیاسی و تصمیم گذاری در تصمیم‌گیری منطقه‌ای برای نسل جوان حضور دارد.

امام‌جمعه زنجان افزود: به لطف خدا و استقامت مردم و خون شهدا نگذاشتیم یک وجب از سرزمین به‌دست دشمن برسد.

خاتمی ابراز کرد: همانگونه که انقلاب ما متفاوت از انقلاب‌های دنیا بود دفاع مقدس ما نیز متفاوت از انقلاب های دنیا بود.

