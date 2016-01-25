افتخارات ملی در انحصار هیچ گروه و جمعیتی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر دوشنبه در نخستین یادواره ۴۲۸ شهید نوجوان استان زنجان بابیان اینکه ملت با هویت، ملتی است که تاریخ و افتخارات خود را فراموش نکرده است، افزود: شخصیت‌های ملی و غرور آفرین و فرازهای برجسته و افتخار آفرین یک ملت به مردم آن کشور برمی‌گردد و بعد از قرن‌ها نگریستن به ریشه تاریخی برای همگان مایه افتخار و سربلندی است.

وی افزود: استکبار و استعمار گران بر ملت‌هایی مسلط می‌شوند که هویت تاریخی و ریشه خود را فراموش کرده‌اند.

امام‌جمعه شهر زنجان با یادآوری ۸ سال دفاع مقدس افزود: این نسل اول و دوم انقلاب بودند که با تمام وجود خود شرایط و موقعیت را درک کردند و بااحساس مسئولیتی که داشتند انقلاب را به پیروزی و دفاع مقدس را به سامان رساندند.

وی ادامه داد: رزمندگان و ایثارگران با تمام توان در مقابل دشمنان ایستادند و توانستند با اقتدار و عزت مسیر پیشرفت ایران اسلامی را هموارتر کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان به جایگاه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: امروزه به برکت اسلام و انقلاب، جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای دارد و باوجود همه توطئه‌ها جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان قدرت بین‌المللی و بازیگر اصلی و اثرگذار در صحنه بین‌المللی و عرصه‌های علمی و سیاسی و تصمیم گذاری در تصمیم‌گیری منطقه‌ای برای نسل جوان حضور دارد.

امام‌جمعه زنجان افزود: به لطف خدا و استقامت مردم و خون شهدا نگذاشتیم یک وجب از سرزمین به‌دست دشمن برسد.

خاتمی ابراز کرد: همانگونه که انقلاب ما متفاوت از انقلاب‌های دنیا بود دفاع مقدس ما نیز متفاوت از انقلاب های دنیا بود.