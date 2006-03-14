رفتار چين و روسيه در شوراي امنيت مبناي ارتباط آينده ما با اين دو كشور است/ مذاكره منطقي را تنها راه خروج از بن بست مي دانيم

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، علاء الدين بروجردي در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران در مورد احتمال وتوي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران توسط چين و روسيه تصريح كرد: درمقطع كنوني اين دو كشور مخالف بحراني تر شدن اوضاع هستند و اقدام آنها در جهت وتوي قطعنامه عليه ايران به ميزان ارتباطي كه ما با اين دو كشور داريم بستگي دارد.

وي افزود: عملكرد چين و روسيه بايد در جهت دفاع از يك موضع حق طلبانه كه مبنايش مقررات بين المللي است باشد.

رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد مذاكره با كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل تصريح كرد: در جمهوري اسلامي ايران فضا براي مذاكره باز است و با همه كشورهايي كه سياست هاي خصمانه عليه ايران ندارند و تاكنون برخورد منطقي داشته اند آماده مذاكره هستم و مذاكره را مبناي منطقي براي خروج از بن بست مي دانيم.

بروجردي خاطر نشان كرد: با اروپا يا روسيه و چين و در نهايت با اعضاي دايم شوراي امنيت كه نقش مهمي در پرونده هسته اي ايران خواهند داشت، آماده مذاكره هستيم اما نه با آمريكا كه 75 ميليون دلار براي تخريب در ايران بودجه مي كند.

وي در مورد گزارش مقامات مسئول به مجلس در مورد آخرين وضع پرونده هسته اي ايران نيز گفت: طبيعي است كه در مدت بررسي بودجه در مجلس فرصتي وجود نداشت كه مقامات ذيربط به مجلس بيايند اما با پايان يافتن بررسي بودجه در روز 5 شنبه يكي از مقامات مسئول براي ارائه گزارش به مجلس خواهد آمد.