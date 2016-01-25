به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صباغ‌ زادگان، صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به هفت پروژه مهم در حوزه زیرساخت‌های برق استان یزد اظهار داشت: پست ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلوولت نخلستان بافق، پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلو ولت شهید سامعی، پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت مهریز، پست ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلوولت ابرکوه، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت چرخاب، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت امامزاده در اردکان و خطوط اتصالات پست شهید سامعی از مهمترین پروژه های در دست اجرا در استان یزد است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی و تکمیل دو نیروگاه سرو ابرکوه که هم اکنون دو واحد گازی آن وارد مدار شده و دو واحد نیروگاهی تابان، قدرت نصب شده نیروگاهی استان یزد افزایش می‌یابد، بیان کرد: تا قبل از تابستان ۹۵، ظرفیت قدرت نیروگاهی استان یزد از دو هزار مگاوات فعلی به دو هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

صباغ زادگان یادآور شد: در حال حاضر با توجه به اینکه از مهرماه امسال، قرارداد احداث مولدهای مقیاس کوچک نیز به برق مطنقه ای واگذار شده و نخستین قرارداد کشور در این زمینه نیز در یزد منعقد شده است، ۲۸ مگاوات برق نیز در قالب این قراردادها وارد مدار می‌شود.

در حال حاضر ۴۸ مگاوات تولید پراکنده برق در استان یزد انجام می‌شود

وی افزود: در حال حاضر، از سه واحد بهره برداری شده در این زمینه، ۴۸ مگاوات تولید پراکنده داریم که این واحدها در کنار شهرک‌های صنعتی یا صنایع بزرگ برای کاهش هدر رفت برق و تولید و مصرف در کنار واحدها راه اندازی شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه استان یزد خاطرنشان کرد: تا پایان سال تولید برق مولدهای مقیاس کوچک در استان یزد در مجموع به ۱۶۸ مگاوات در ۱۱ واحد نیروگاهی کوچک خواهد رسید.

صباغ زادگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان برق تولید شده در استان یزد اظهار داشت: سال گذشته در کشور ۲۶۷ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که از این میزان، هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون کیلووات در استان یزد تولید شد که استان یزد با تولید ۳.۳ درصد برق کشور، رتبه نهم را در کشور به خود اختصاص داده است.

میزان مصرف برق یزد در ساعات اوج مصرف امسال ۲ درصد کاهش یافت

وی با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی تولید برق در این استان در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش تولید از یک سو و صرفه جویی مردم استان یزد از سوی دیگر، امسال استان یزد تابستانی بدون خاموشی را سپری کرد و حتی میزان مصرف برق در استان یزد در روزهای اوج مصرف در سال جاری نسبت به سال گذشته دو درصد کاهش داشته است.

صباغ زادگان یادآور شد: ۱۱ درصد برق مصرفی استان یزد با هزینه حدود ۵۰ میلیارد ریال با تعامل با صنایع کاهش یافت ضمن اینکه با اجرای طرح تعطیلات ـ تعمیرات صنایع در ماه‌های تیر و مرداد، از آنجا که ۷۱ درصد برق مصرفی استان یزد در حوزه صنعت است، میزان مصرف در روزهای گرم تابستان که روزهای اوج مصرف برق است، کاهش یافت.

یزد رتبه نخست اجرای طرح ذخیره عملیاتی را از آن خود کرد

وی ادامه داد: بر همین اساس، استان یزد امسال توانست رتبه دوم کشور در اجرای طرح ذخیره عملیاتی را پس از استان اصفهان کسب کند.

صباغ زادگان در مورد راه اندازی نیروگاه‌های جدید نیز بیان کرد: در راه اندازی نیروگاه‌ها علاوه بر اینکه تلاش ما بر کاهش مصرف است تا ارز کشور برای ساخت نیروگاه هزینه نشود، مسائل زیست محیطی را نیز مدنظر داریم به نحوی که تلاش شده سوخت نیروگاه‌ها از گازوئیل به گاز تبدیل شود.

وی افزود: در سال ۹۲ حدود ۷۲ درصد در سال ۹۳ بیش از ۹۳ درصد و در ۱۰ ماهه سال جاری، ۹۵ درصد سوخت نیروگاه‌های استان یزد از طریق گاز تامین شده که این امر نشان دهنده صنعت برق استان به مسائل زیست محیطی است.