مدیر عاشق در سینما نداریم/ دعوت از فیلمسازان بومی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه «موج» به دبیری ابراهیم حصاری صبح امروز ۵ بهمن ماه با حضور رسول صدرعاملی، ابوالفضل جلیلی، مجیدرضا مصطفوی، حسین مهکام و ابراهیم رضوانی معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

در ابتدای این نشست دبیر جشنواره فیلم کوتاه «موج» با ارائه آماری از آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: هدف از برگزاری جشنواره فیلم کوتاه «موج» ایجاد پیوندی نو میان ادبیات معاصر و کهن ایران زمین با هنر سینما با مضمون «پند و اندرز و پندآموزی» است.

رضوانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان مناطق آزاد کیش نیز عنوان کرد: ما ادبیات منظوم و منثور کهن و غنی داریم که در آن بزرگان ما با رفتارهای خود برای ما میراث به یادگار می‌گذارند. صداقت، امانت‌داری، برادری و دوستی در این متون کهن نهفته است و گفته‌های بزرگان ما در این متون جاری است. شعرایی چون مولانا، سعدی و حافظ آثاری به جای گذاشتند که ما امروز میراث دار آنها هستیم و هیچ کس نمی‌تواند از غنای فرهنگ بی نظیر ایران مثل خود ما استفاده و آن را منتقل کند.

ابراهیم حصاری همچنین با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه این جشنواره گفت: تاکنون ۵۴۰ فیلمساز در سامانه ثبت نام جشنواره فیلم «موج» ثبت نام کرده و کد رهگیری دریافت کرده اند که در میان این آثار ۳۰ فیلم داستانی، ۲۰ فیلم مستند و ۱۰ فیلم انیمیشن با موضوع فیلم های پندآموز وجود دارد.

در ادامه این نشست ابوالفضل جلیلی عضو هیات داوری نخستین جشنواره فیلم کوتاه «موج» درباره برگزاری این رویداد سینمایی گفت: یکی از مشکلات سینمای ایران این است که مدیر عاشق در جامعه وجود ندارد و اغلب جشنواره هایی که برگزار می شود بی هدف و بدون پشتوانه فرهنگی است که معمولا یک یا دو دوره از این دست از جشنواره ها برگزار و بعد هم به دست فراموشی سپرده می شود. بنابراین بیش از اینکه به فکر برگزاری جشنواره های رنگارنگ باشیم باید به فکر یک مدیر خوب و با انگیزه باشیم.

رسول صدرعاملی یکی دیگر از اعضای هیات داوری این جشنواره گفت: همانطور که جلیلی اشاره کرد برگزاری جشنواره های متعدد یکی از مشخصه های سینمای ایران است و با توجه به اینکه هنرمندان بزرگی در این عرصه وجود دارند باید قدر این رویدادهای سینمایی را دانست.

این فیلمساز ادامه داد: بنابراین جایگاه این جشنواره ها زمانی ارزشمند می شود که بتوانیم آنها را حفظ و حراست کنیم. بخشی از تاثیرگذاری جشنواره های مختلف به تلاش هیات انتخاب، داوری ها و خروجی جشنواره ها بستگی دارد بنابراین این خروجی است که باید تاثیرگذار باشد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره فیلم کیش که با مدیریت کامران شیردل برگزار می شد، گفت: در سال های نه چندان دور جشنواره فیلم مستند کیش در این جزیره برگزار می شد و کامران شیردل مدیر این جشنواره تلاش می کرد تا این رویداد سینمایی را به یک برند تبدیل کند اما با تغییر مدیریت ها این جشنواره نابود شد. حال اینکه اگر این جشنواره ها تداوم پیدا کند اتفاق های خوبی رقم خواهد خورد.

ابراهیم رضوانی معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هنرمندان بومی تا چه اندازه در این جشنواره سینمایی سهم دارند، گفت: حمایت از فیلمسازان بومی در جزیره کیش از سرفصل های حمایتی ما است و بنا داریم کارگاه های ویژه ای برای این فیلمسازان برگزار کنیم. بنابراین از همه فیلمسازان بومی دعوت می کنم که در این کارگاه های آموزشی حضور پیدا کنند و امیدوارم کارگاه های تداوم داشته باشد.