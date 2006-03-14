نرخهاي جديد كرايه تاكسي هاي شهر تهران تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در حاشيه دويست و بيست و دومين جلسه شورا با اعلام تصويب نرخ كرايه تاكسي ها در تهران گفت: نرخ كرايه انواع تاكسي خطي در شهر تهران براي سال 85 بر اساس نرخ 6 ماهه دوم سال 84 كه از سوي سازمان تاكسيراني و ناظرين شوراي شهر تهران بررسي شده بود با تغييرات اندكي در نرخ ها به تصويب رسيد.

مهندس مهدي چمران در ادامه با تاكيد بر اينكه نرخ كرايه تاكسي ها افزايش چنداني نخواهد داشت گفت: بعد از اجراي قانون بستن كمربند ايمني در صندلي جلو و غير قانوني بودن سوار شدن 2 مسافر، رانندگان تاكسي نرخ هاي جديدي را طي نيمه دوم سال 84 از مسافران دريافت مي كردند كه لايحه پيشنهادي سازمان تاكسيراني نيز براي تعيين نرخ كرايه تاكسي ها بر مبناي همين تغييرات بود كه بعد از بررسي و تعديل در برخي خطوط، نرخ كرايه با كمترين افزايش تصويب شد.

وي خاطرنشان كرد: تاكسي هاي گردشي، نارنجي رنگ كه تاكسيمتر دارند نيز تا 4 ماه بعد از سال بر اساس نرخ تاكسي هاي خطي از شهروندان كرايه دريافت خواهند كرد ولي بعد از تنظيم و به روز شدن تاكسيمترها كرايه هايشان بر اساس تاكسيمتر تعيين دريافت خواهد شد.

چمران يادآور شد: سازمان تاكسيراني در نظر دارد تاكسيمترها را كاليبره و با توجه به شرايط ترافيكي و كيلومتري شهر تهران تنظيم كند.

وي افزود: سازمان تاكسيراني براي اجراي اين طرح 2 ماه زمان در نظر گرفته بود كه از سوي شوراي شهر با توجه به مشكلاتي كه شايد در اجراي اين طرح بوجود بيايد براي به روز شدن و تنظيم تاكسيمترها 4 ماه زمان در نظر گرفته شد.

وي افزود: به خاطر حل مشكل پول خرد خطوط افزايش نرخ را شاهد خواهيم بود . البته اين افزايش در خطوط و مناطق متفاوت است.

رئيس شوراي شهر تهران در ادامه افزود: نرخ كرايه تاكسي هاي ترمينال ها، اتوبوسراني ، راه آهن، فرودگاه و تاكسي هاي تلفني داخل و خارج شهر نيز با افزايش تعيين شده به تصويب رسيد.

وي تصريح كرد: همچنين در اين جلس مصوب شد در سال 85 ، تعيين نرخ كرايه تاكسي ها قبل از پانزدهم اسفند ماه بررسي و به تصويب برسد تا افزايش كرايه در شب عيد نيز در آن لحاظ شود.

چمران با اشاره به غير قانوني بودن افزايش نرخ كرايه تاكسي در شب عيد گفت: نرخ هاي جديدي كه اين روزها، رانندگان تاكسي به بهانه شب عيد از شهروندان مي گيرد غير قانوني است.

رئيس شوراي شهر تهران تاكيد كرد: سال آينده سازمان تاكسيراني شهر تهران بر اجراي نرخ هاي تعيين شده نظارت خواهد كرد.

وي افزود: همچنين در اين جلسه دكتر حمزه شكيب به عنوان نماينده شوراي اسلامي شهر تهران نيز مهندس تفضلي از سوي شهردار تهران به عنوان اعضاي هيئت امناي سازمان مديريت بحران شهر تهران انتخاب شدند.