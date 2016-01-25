سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۳۲ هزار و ۳۷۶ مورد بازرسی از نانواییها صورت گرفته است، تأکید کرد: باوجود آموزش نانوایان و تذکرات مختلف همچنان در برخی نانواییها اصول بهداشتی رعایت نمیشود.
وی بابیان اینکه در این مدتزمان هزار و ۵۵۱ پرونده تشکیلشده و هزار و ۶۶۷ تخلف کشف شده است، متذکر شد: عمده تخلفات با ۱۶۴ مورد گرانفروشی و با ۵۸۵ مورد کمفروشی است.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ۱۱ مورد عرضه خارج از شبکه و ۶۸ مورد عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه به ثبت رسیده است.
به گفته عاملی علاوه بر این ۱۶ مورد اختفا و امتناع از عرضه کالا و ۱۷ مورد نداشتن پروانه کسب رصد شده و ۵۳۹ مورد نیز سایر تخلفات گزارش شده است.
وی بابیان اینکه تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری پرونده تخلف ندارند، اضافه کرد: علاوه بر کشف تخلفات در پی بازرسیها ۴۹۳ مورد گزارش مردمی نیز بررسی شده و ۲۳۲ مورد از این تعداد متخلف شناخته شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به انجام دو هزار و ۷۵۳ مورد بازرسی از بخش گندم و سبوس، پنج هزار و ۲۶۳ مورد از بخش آرد، ۲۴ هزار و ۲۰۳ مورد از بخش نان خبر داد و افزود: ۱۵۷ مورد بازرسی نیز از کارخانههای آردسازی انجام شده است.
عاملی رقم ریالی کل تخلفات شناسایی شده را یک میلیارد و ۱۶۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۸۷۵ ریال عنوان و تأکید کرد: تمامی پروندههای تخلف به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
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