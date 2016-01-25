نمایشگاه مدرسه انقلاب در ۳۵۰۰ مدرسه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد علامتی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری نمایشگاه مدرسه انقلاب برگزار شد گفت: این نمایشگاه ها بیشتر در مدارس مقطع متوسطه دوم برگزار می شود و تنها ۱۰ درصد در مدارس مقطع متوسطه اول برپا خواهد شد.

دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی تصریح کرد: محتوای این نمایشگاه دارای ۳ فصل «دیروز ما، امروز ما و فردای ما» هستند.

وی با اشاره به موضوعات سرفصل دیروز ما گفت: بررسی کارنامه سیاه پهلوی، بررسی الگو و شخصیت های انقلابی،بررسی دانش آموزان و زنان انقلابی از موضوعات این سرفصل است.

علامتی افزود: موضوع «آفتابی از پس آفتاب» بررسی شخصیت مقام معظم رهبری، آیین شهر در انقلاب که سوابق انقلابی آن استان است و به موضوع استکبار ستیزی در سرفصل امروز ما، به آن پرداخته می شود.

علامتی خاطر نشان کرد: بررسی فرپاشی نظام سلطه و تشکیل دولت مهدوی که زمینه ساز تمدن نوین اسلامی است نیز در سرفصل فردای ما قرار گرفته شده است.

وی تصریح کرد:دانش آموزان از اول بهمن ماه می توانند نسبت به ثبت خود برای شرکت در این نمایشگاخ به سامانه مدرسه انقلاب مراجعه کنند.

به گفته وی نمایشگاه مدرسه انقلاب از ۱۲ بهمن تا ۲۲ بهمن ماه به صورت سراسری برگزار می شود.

علامتی بیان کرد: نتایج نهایی برگزیدگان نمایشگاه مدرسه انقلاب ۱۵ مرداد ماه سال ۹۵ اعلام و از برگزیدگان شهریور ماه سال آینده تقدیر خواهد شد.







