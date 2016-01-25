فرودگاه بین المللی مشهد به ناوگان قطار شهرى متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی ظهر دوشنبه در آیین پایان حفاری خط دوم قطار شهری مشهد كه در تالار همايش هاى تالار شهر برگزار شد با بيان اينكه تاكنون در خصوص تقویت و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد اقدامات خوبی انجام شده است، اظهار كرد: همزمان با دهه فجر سال جارى و به منظور سهولت در تردد مسافران و زائران حرم رضوى براى نخستين بار در كشور اتصال فرودگاه به ناوگان قطار شهرى در مشهد انجام مى شود.

وى رويكرد مديريت شهرى مشهد را آينده نگرانه اعلام كرد و افزود: با توجه به بزرگ ترین بافت حاشیه ای كه در مشهد وجود دارد توجه به ساماندهی این حواشی در اولویت برنامه های مدیریت شهردارى قرار گرفته است.

شهردار مشهد عنوان كرد: از جمله برنامه هاى مديريتى شهردارى مشهد مى توان به معماری و شهرسازی با نگاه به ساماندهی بافت فرسوده، بافت پیرامون حرم مطهر و بافتهای ناکارآمد، گسترش فضای سبز و اهتمام به محیط زیست، ایجاد حمل و نقل روان و ارزان و ساماندهی ترافیک شهرى اشاره كرد.

وى حجم پروژه هاى شهرى كه در سال آينده به بهره بردارى مى رسد را ۳۰ هزار ميليارد ريال دانست و گفت: در سالهای ۹۱ و ۹۲ گستره ساخت و سازهای مشهد نزدیک به ۱۰ میلیون متر مربع بوده است که این رقم در سال ۹۳ به شش میلیون متر و در نیمه نخست امسال به دو میلیون و ۳۰۰ هزار متر کاهش یافت.

مرتضوی با اشاره به وضعيت مديريت شهرى مشهد در زمان تحريم ها خاطرنشان كرد: در كنار تحريم ها، کاهش قیمت نفت و هدفمندی یارانه ها دولت را با کاهش درآمد و افزایش هزینه مواجه كرد اما خوشبختانه مدیریت شهری مشهد توانست با مدیریت جهادی اقدامات و پروژه های خوبى را عملیاتی کرد.

وى تصريح كرد: خط دوم قطار شهری مشهد بايد طى پنج سال با اعتباری حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال به بهره برداری مى رسيد كه پس از اين مدت در سال ۹۲ با انجام چهار کیلومتر حفاری حدود ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و به دلیل مشکلات مالی پروژه متوقف شد.

شهردار مشهد با بيان اينكه از اسفند ۹۲ تا کنون حدود ۱۰ کیلومتر عملیات حفاری و احداث ایستگاه های خط دوم قطار شهرى مشهد اجرا و به پایان رسید، تاكيد كرد: اسفندماه امسال سه رام قطار برای این خط وارد مشهد می شود.

وى ادامه داد: در شش ماهه نخست سال آینده مرحله نخست این خط و در سال ۹۶ کل این خط به طول ۱۴.۵ کیلومتر با ظرفیت جابه جایی ۲۲ هزار مسافر در ساعت، به بهره برداری می رسد.

مرتضوى با اشاره به كاهش آمار تصادفات در سال هاى اخير ابراز كرد: ميزان تصادفات منجر به فوت در سطح شهر مشهد که در سال ۹۰، ۴۰۶ نفر بود، در سال ۹۳ به ۳۲۹ نفر کاهش یافت.

وى اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری نیز ۲۲۷ نفر در مشهد بر اثر سوانح رانندگی جان باختند که این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.