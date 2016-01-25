سند چشم انداز فارس همچنان در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه طی چند سال گذشته همواره بحث سند چشم انداز برای توسعه همه جانبه فارس مطرح بود اما همچنان این سند به شورای برنامه ریزی فارس نرسیده است.

سند توسعه چشم انداز فارس برای استانی که صنعت در حال ورشکستگی دارد و در بحث گردشگری نیز نتوانسته تاکنون قدم بلندی بردارد بسیار مهم است اما آنچه در جلسات گردهمایی برای تدوین سند چشم انداز مطرح می شود به گونه ای است که به بررسی و نگاه های مختلفی نیازمند است.

امروز سومین گردهمایی تدوین سند چشم انداز فارس در حالی برگزار شد که از میان حدود ۳۶ نفر حاضر در سالن ۱۵ نفر خبرنگار و عکاس و مابقی نیز از اساتید دانشگاه و صاحب نظران بودند.

در این جلسه تاخیر در پرواز دلیل عدم حضور معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری فارس اعلام شد، مدیر کل آموزش، پژوهش و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس، گفت: این سومین جلسه است که برای تدوین سند چشم انداز برگزار می شود که امیدواریم با تدوین سند اولیه، هرچه سریعتر پیش نویس سند به شورای برنامه ریزی و توسعه فارس ارائه شود.

موسوی ادامه داد: سند چشم انداز برخی از کشور را مورد مطالعه قرار داده ایم و امیدوارم با جمع بندی نظرات کلی اساتید به یک سند چشم انداز مناسب برای فارس برسیم.

وی با اشاره به اینکه تلفیق علم و عمل در این سند مد نظر قرار دارد، گفت: سند چشم انداز استان فارس طرحی جامع و کامل است که نامه نگاری برای دانشگاه ها نیز شده است.

در ادامه معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس نیز گفت: آنچه مشخص است انتظار بیشتر ما از اساتید دانشگاه ها است زیرا در تدوین سند چشم انداز بسیار تاثیر گذار است.

احمدعلی افکاری یادآور شد: جایگاه برتر اقتصادی، پیشرفت در تولید علم و فناوری، تعامل ویژه با منطقه از جمله اولویت های سند چشم انداز فارس است که مد نظر قرار دارد.

وی تاکید کرد: تهیه و تدوین سند چشم انداز نقطه شروعی برای تصمیم گیری های بلند مدت فارس خواهد بود.