به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان کثیریان سردبیر کتاب های بزرگداشت های جشنواره فیلم فجر اعلام کرد که چهار کتاب بزرگداشت با همکاری خود هنرمندان تهیه شده است تا در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر رونمایی شود.

کیوان کثیریان درباره کتاب های بزرگداشت رویا تیموریان، رضا کیانیان، مهدی فخیم زاده و محمد مهدی دادگو گفت: بخشی از کتاب به گفتگو با خود هنرمندان و بخش دیگری به نظرات همکاران و منتقدان سینما نسبت به فعالیت هنری این هنرمندان اختصاص دارد. همچنین از عکس های ویژه و مورد نظر چهار هنرمند و خاطرات آنها نیز در کتاب بزرگداشت ها استفاده شده است.

کثیریان با اشاره به همکاری تیموریان، کیانیان، فخیم زاده و دادگو در شکل گیری این کتاب ها توضیح داد: هر سال هر کتاب را یک نفر به صورت جداگانه منتشر می کرد به همین دلیل کتاب های بزرگداشت های جشنواره فیلم فجر از نظر حجم، طراحی، اندازه قطع و ... با هم هماهنگی نداشتند اما امسال چهار کتاب داریم که بین آنها هارمونی خوبی وجود دارد.