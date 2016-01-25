آموزش و پژوهش بر اساس نیازهای کشاورزی ساماندهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمود محمود حجتی که پیش از ظهر امروز در نهمین کنگره علوم باغبانی که امروز، ۵ بهمنماه در دانشگاه شهیدچمران اهواز توسط معاون برنامهریزی وزارت جهادکشاورزی قرائت شد، آمده است: فرصت را مغتنم شمرده، رئوس کلی راهبردهای اساسی زیربخش باغبانی در برنامه اقتصاد مقاومتی و توسعه ای پیش روی با شما عزیزان در میان میگذارم باشد که در کانونهای علمی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و منتج به ارائه طریقهای کارآمدتر گردد تا راهنمای عمل مجریان و تولیدکنندگان باشد.
در این پیام عنوان شده است: همانطور که مستحضرید به دلیل استقرار کشورمان در یکی از ایستگاههای خشک و کم باران جهان، موضوع آب و آبیاری، همواره چالش جدی بوده و خواهد بود، در اینجا الزاما بایستی نقبی به گذشته بزنم، گذشتههای دور تاکنون و خاطرنشان سازم که پشتیبان ما اندیشمندانه توانستهاند در چنین شرایطی زیستگاهی، پایه گذار و بنیان گذار بزرگترین تمدن مشرق زمین گردند که یکی از وجوه بارز آن «بنای تمدن کاریزی» در نظام و سامانه آب و آبیاری است. در حالی که امروزه با توجه به پیشرفتهای علوم و فنون، باور داریم که با تکیه بر توانمندی فعالان بخش بر مشکلات فائق خواهیم آمد. امیدواریم که با اجرای دقیق برنامههایی که تدوین گردیده است و رئوس برخی از آنها را بیان مینمایم. بتوانیم تهدید فعلی را به فرصتی پیشرانه تغییر دهیم. بنابراین اساسیترین و اصلیترین راهبرد ما بهرهبرداری بهینه از منابع آبی با رویکرد تعادل بخشی است.
در پیام حجتی آمده است: بدون شک علاوه بر تاسیسات و تجهیزات زیربنایی که بخش سختافزاری در زمینه آب و آبیاری هستند سایر فعالیت مانند شیوههای مناسب مدیریتی، بهکارگیری صحیح و اصولی نهادهها، دستیابی تولیدکنندگان به بذور، ارقام و پایههای مناسب، تامین هوشمندانه نیاز آبی گیاهان براساس تعیین نیاز آبی در زمان و فصول مختلف رشد و بسیاری از موضوعات جنبههای مدیریتی بدون شک علاوه بر تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی که بخش سخت افزاری در زمینه آب و آبیاری هستند سایر فعالیت مانند، شیوههای مناسب مدیریتی، بهکارگیری صحیح و اصولی نهادهها، دستیابی تولیدکنندگان به بذور، ارقام و پایههای مناسب، تامین هوشمندانه نیاز آبی گیاهان براساس تعیین نیاز آبی در زمان و فصول مختلف رشد و بسیاری ازموضوعات که جنبههای مدیریتی و نرمافزاری داشته بیشترین تاثیر را در ارتقای کارآیی آب دارند که به گسترش بکارگیری آنها در قالب برنامههای توسعهای، اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم پیش رو اشاره مینمایم.
وزیر جهاد کشاورزی در این پیام عنوان کرده است: توجه به تولید و تامین بذور هیبرید و استاندارد، با رویکرد ورود بخش خصوصی به فعالیتهای تحقیقاتی و گسترش روابط با نهادها و مراکز علمی بینالمللی دستیابی بر منابع ژرم پلاسم گیاهی جدید با تاکید بر بهره برداری بهینه از ذخایر عظیم ژنتیکی گیاهی کشور و دستاوردهای جهانی، گسترش کشت و افزایش تولید گیاهان دارویی با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای سرزمینی بویژه اراضی شیبدار و دیم زارهای کم بازده برای تامین نیازهای جامعه و بازار صادرات با تاکید بر حفظ محیط زیست و جلوگیری از فرساش خاک و ماندگاری جمعیت در کانونهای تولید و روستاها، گسترش مراکز تولید و تکثیر نشاء با رویکرد جایگزینی کشت نشاء به جای کشت مستقیم بذر در مزرعه و تدارک تامین و عرضه ناوگان ماشینی مورد نیاز، توسعه کشتهای گلخانهای با رویکرد، بهرهبرداری و افزایش کارایی ماده حیاتی آب از طریق انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به محیط های کنترل شده، افزایش کمی و کیفی محصولات تولیدی، تولید محصول سالم، تامین بخشی از نیازهای همسایگان و کشورهای متقاضی سبزی و صیفی ... و ورود به بازارهای جهانی، اصلاح و نوسازی باغ های قدیمی، با بهره گیری از ارقام و پایههای سازگار با شرایط اقلیمی و ایجاد اشتغال پایدار و تولید مستمر و پایدار با توجه به اینکه حدود یک میلیون هکتار از باغهای کشور علیرغم دارا بودن آب و خاک و بهرهبردار جزو باغهای مسن و قدیمیاند که به تدریج در برنامه نوسازی قرار دارند.
در پیام حجتی آمده است: هم اکنون فصل نوی در پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده است. مجال اندک است، عرصه های فعالیت بیشمار و رسیدن به رشد قابل قبول میسور نیست مگر به کار جمعی و گروهی و فعال و بازیگر اصلی این صحنه نیز بایستی بخش خصوصی باشد. بنابراین برای تحقق راهبردیهای اصلی در زیر بخش باغبانی، تامین امنیت غذایی کشور، تولید غذای سالم و مستمر و همچنین مثبت نمودن تراز تجاری بخش کشاورزی که در قالب برنامههای متعدد تهیه و تدوین گردیده است. امیدواریم برنامههای آموزشی و پژوهشی در راستای نیازهای واقعی بخش کشاورزی ساماندهی گردد و از مزیتهای بیشمار سرزمین مان بویژه محصولات باغبانی بتوانیم در حد شایسته بهرهبرداری نماییم.
اهواز - وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به کنگره علوم باغبانی، بر ساماندهی برنامههای آموزشی و پژوهشی در راستای نیازهای واقعی بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمود محمود حجتی که پیش از ظهر امروز در نهمین کنگره علوم باغبانی که امروز، ۵ بهمنماه در دانشگاه شهیدچمران اهواز توسط معاون برنامهریزی وزارت جهادکشاورزی قرائت شد، آمده است: فرصت را مغتنم شمرده، رئوس کلی راهبردهای اساسی زیربخش باغبانی در برنامه اقتصاد مقاومتی و توسعه ای پیش روی با شما عزیزان در میان میگذارم باشد که در کانونهای علمی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و منتج به ارائه طریقهای کارآمدتر گردد تا راهنمای عمل مجریان و تولیدکنندگان باشد.
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