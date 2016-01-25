به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا عابد قائم مقام ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ظهر دوشنبه با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کرد.

عابد که برای حضور در بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز به قزوین سفر کرده در دیدار با استاندار قزوین گفت: مردم قزوین در دفاع مقدس نقش مهمی ایفا کرده اند و امروز نیز در عرصه های مختلف بخوبی تاثیرگذارند و در حوزه وقف نیز کارهای خوبی توسط خیرین صورت گرفته است.

وی افزود: قبل از انقلاب فعالیت در حوزه وقف بسیار محدود بود اما پس از انقلاب اسلامی در کشور در حوزه وقف شاهد تحول خوبی هستیم و با موقوفات بسیاری از امور نیازمندان اداره می شود.

قائم مقام سازمان اوقاف کشور تصریح کرد:در شرایط کنونی اولویت ما توجه به حوزه سلامت و بیماران سرطانی و روانی است و تلاش می کنیم کمک های خیرین را در این سمت هدایت کنیم تا نیازمندان بتوانند از خدمات آنان برخوردار شوند.

وی گفت: توسط اوقاف تاکنون چهار بیمارستان بیماران سرطانی افتتاح شده و در قزوین هم این ظرفیت وجود دارد تا در بخش بیمارهای خاص سرمایه گذاری لازم صورت گیرد.

عابد یادآورشد: راه اندازی درمانگاه بیماران کلیوی در قزوین با ظرفیت ۲۸ تخت اقدام خوبی است اما کافی نیست و جا دارد نسبت به افزایش تخت های این مرکز برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

طرح توسعه امامزاده حسین (ع) با کمک اوقاف تسریع می شود

وی بیان کرد: طرح توسعه امامزاده حسین(ع) قزوین از طرح های بسیار خوبی است که تلاش می کنیم با همکاری استان آن را تسریع کنیم.

عابد در خصوص حل مشکلات زمین های اوقافی در استان قزوین هم قول مساعدت و همکاری داد.