رئیس دانشکده علوم و معارف قرآنی لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده علوم و معارف قرآنی لرستان ظهر دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و معارف قرآنی کشور، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان و جمعی دیگر از مسئولان استانی در استانداری لرستان معرفی شد.

بنا بر این گزارش حجت الاسلام عشرویه رئیس سابق دانشکده تودیع و حجت الاسلام جعفر بچاری به عنوان رئیس جدید دانشکده معارفه شد.

حجت الاسلام عشرویه در این جلسه بر لزوم تامین مکان و فضای آموزشی در شان دانشکده تاکید کرد.

همچنین حجت الاسلام بچاری با بیان اینکه قرآن راه ثابت و استوار را به انسان معرفی می کند، اظهار داشت: لرستان مردمی مومن و متدین با کمترین آمار تخلفات را دارد و مطمئن هستم اگر ظرفیت دانشکده را بالا ببریم استقبال بیشتری خواهد شد.