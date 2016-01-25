به گزارش خبرگزاری مهر، با بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، حجم تزریق گاز طبیعی به مخازن قدیمی نفت کشور به ویژه در مناطق نفت‌خیز جنوب با افزایش قابل توجهی همراه شده است.

بر این اساس همزمان با ثبت رکورد جدید تزریق گاز به ویژه در مجتمع آغاجاری به‌عنوان بزرگ‌ترین تاسیسات تزریق گاز به مخازن نفتی منطقه خاورمیانه، طرح‌های جدید افزایش توان تزریق گاز به مخازن مختلف نفتی همچون کرنج، پارسی و نرگسی در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با انتشار گزارشی، اعلام کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز طبیعی به مخازن نفت کشور تزریق شده که در مقایسه با آمار تزریق ۶۵ میلیون متر مکعبی تزریق گاز در مدت زمان مشابه سال گذشته، حجم تزریق گاز به مخازن مناطق نفت خیز جنوب جهشی ۱.۵ برابری را ثبت کرده است.

علاوه بر این در کنار افزایش ظرفیت تولید و تزریق گاز، طرح‌های متعددی به منظور افزایش توان عملیاتی تزریق گاز به مخازن نفت کشور تعریف و اجرایی شده است به طوری‌که در کارخانه تزریق گاز میدان نرگسی با اجرای پروژه‌هایی، کارکرد کمپرسورهای گازی ایستگاه‌های تزریق گاز این میدان نفتی بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است.

رکورد تزریق گاز در بزرگ‌ترین مجتمع خاورمیانه شکسته شد

از سوی دیگر از ابتدای سال‌جاری تاکنون با تلاش متخصصان ایرانی مجتمع بزرگ تزریق گاز آغاجاری با حداکثر ظرفیت در مدار عملیات قرار گرفت و با بهره برداری از فاز ۱۲ طرح توسعه میدان پارس جنوبی و تامین گاز کافی، حجم تزریق گاز به میدان آغاجاری به ظرفیت اسمی حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز نزدیک شده است.

این حجم گاز بیشترین توان تزریق از زمان راه اندازی تاسیسات مجتمع آغاجاری از سال ۱۳۸۸ تاکنون است. این مجتمع دارای ۶ ردیف توربوکمپرسور عملیاتی و یک ردیف یدک است که هم اکنون هر ۶ ردیف توربوکمپرسور این ایستگاه پس از تعمیرات اساسی، در مدار بهره برداری قرار دارد.

در همین حال ظرفیت تزریق گاز ایستگاه تقویت فشار و تزریق ۶۰۰ گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری از ۶۵ میلیون به ۱۳۰ میلیون فوت مکعب افزایش یافته است.

این ایستگاه دارای چهار ردیف توربوکمپرسور بوده که در راستای جلوگیری از توقف احتمالی ایستگاه و افزایش توان تزریق گاز، با انجام طرح ویژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات کرنج و تعمیرات اساسی شرکت توربین جنوب، اقدامات فنی و تخصصی در راستای فعال شدن توربورکمپرسور ردیف A ایستگاه انجام گرفته است.

اجرای طرح افزایش تزریق گاز در ۲ میدان نفتی

همزمان با افزایش توان تزریق گاز در تاسیسات آغاجاری و نرگسی، طرح افزایش توان تزریق گاز در میادین کرنج و پارسی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تکمیل و راه‌اندازی شد.

این طرح به منظور افزایش توان تزریق در مخازن کرنج و پارسی از روزانه ۹۰۰ میلیون فوت مکعب به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون فوت مکعب اجرا شده است.

عملیات اجرایی این طرح شامل افزایش ردیف‌های تراکم گاز با نصب کمپرسورهای جدید در ایستگاه‌های تزریق گاز شماره ۵۰۰ کرنج و ۷۰۰ پارسی وتوسعه شبکه تزریق گاز و تسهیلات سرچاهی برای سه حلقه چاه تزریقی جدید است که با موفقیت به اتمام رسیده است.

میادین کرنج و پارسی نقش عمده ای در تولید نفت کشور دارند و افزایش ظرفیت تزریق گاز به آن‌ها امکان جبران کاهش گاز تزریقی در زمستان را به علت افزایش مصارف خانگی و صنعتی و در نتیجه تولید صیانتی از مخازن را فراهم می کند.