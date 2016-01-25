ارسال هزار و ۹۷۲ اثر به دبیرخانه جشنواره ترافیک و رسانه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاظمی دینان در نشست خبری هفتمین جشنواره ترافیک و رسانه با اشاره به تاریخچه جشنواره ترافیک و رسانه گفت: نخستین جشنواره درسال ۸۶ برگزار شده و اکنون این دوره جشنواره ترافیک و رسانه ۲۶ بهمن ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ایجاد انگیزه در اصحاب رسانه و خبرنگاران برای فعالیت هرچه بیشتر در حوزه ترافیک به وجودآمدن حس رقابت حرفه ای در میان خبرنگاران از طریق تجلیل و تشویق از آثار برتر برقراری تعامل بیشتر در میان دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک و رسانه های جمعی، تاکید بر انعکاس جامع، دقیق، سریع و گسترده اخبار حمل و نقل شهری در رسانه های جمعی از جمله اهداف برگزاری هفتمین جشنواره ترافیک و رسانه است.

به گفته کاظمی دنیان هفتمین جشنواره ترافیک و رسانه در بخش های رسانه های مکتوب (تیتر، خبر، مصاحبه، گزارش های خبری، توصیفی، تحلیلی، مقاله) رسانه های دیداری و شنیداری (خبر، مصاحبه، گزارش) رسانه های تصویری(عکس، کاریکارتور، کارتون و طرح) و ... برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه محورهای اصلی جشنواره امسال شامل ترافیک، آموزش و فرهنگسازی، ترافیک، قانون و مجریان و تعامل بین بخشی، ترافیک و رسانه های شهروندی، ترافیک و توسعه پایدار، ترافیک و انسان، ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است، گفت: موضوع خط سفید با توجه به اینکه در سند اجتماعی و فرهنگی معاونت حمل ونقل و ترافیک مورد توجه ویژه قرار دارد و به عنوان نماد نظم و انضباط، رعایت حقوق دیگران و احترام به قانون از اهمیت و جایگاه ویژه ای در بین موضوعات ترافیکی برخوردار است.

کاظمی دینان با اشاره به آثار ارسال شده دراین جشنواره گفت: هزار و ۹۷۲ اثر به دبیرخانه جشنواره ترافیک و رسانه ارسال شده که از این میان ۱۸۵ یادداشت، ۱۶۰ عکس، ۱۷۵ تیتر، ۱۶۱ مقاله، ۱۷۲ خبر، ۳۱۳ خط سفید، ۱۸۶ گزارش، ۱۹۴ گزارش خبری، ۱۷۱ طرح، ۱۷۴ گفت و گو و ۱۸۱ اثر دیداری و شنیداری به هیات داوران برای داوری نهایی ارسال شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ترافیک امروزه بزرگترین معضل شهرنشینی است که حتی باعث اختلافات خانوادگی نیز می شود، گفت: به طور حتم آثار خبرنگاران و آگاهی دادن به شهروندان تاثیربسزایی بر ارتقای فرهنگ ترافیک شهر خواهد داشت.

دبیر جشنواره ادامه داد: هشت سال پیش تعداد کشته شدگان شهر تهران ۱۲۰۰ نفر در سال بود امروز ۵۰ درصد این تلفات پایین آمده و به جرات می توانم بگویم در کنار فرهنگ سازی های صورت گرفته نقش خبرنگاران نیز یکی از مهمترین عوامل در کاهش آمار بوده است. معتقدم اگر خبرنگاران بتوانند با آگاهی دادن به مردم باعث شوند حتی یک نفر کشته نشود تاثیرگذاریشان را داشته اند.

وی با بیان اینکه امروز ۶۴۱ نفر درسال کشته به دلیل تصادفات داریم که از اینها ۵۱ درصد عابرپیاده هستند گفت: شاید اگر هم عابر پیاده و هم رانندگان آگاهی لازم را داشته باشند و بدانند چگونه رفتار کنند شاهد تلفات این چنینی نباشیم.

وی تاکید کرد: معتقدم تغییر فرهنگ بسیار سخت است اما در کنار حاکمیت قانون و اینکه مجریان قانون، قانون را به خوبی اجرا کنند حتما فرهنگ هم اجرا می شود.