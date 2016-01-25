استانداردسازی محورهای دامنه ـ اصفهان و خور ـ جندق الزامی است

سرهنگ رضا رضایی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جادههای استان در بارشهای اخیر اظهار داشت: تمام جادههای استان بازگشایی شده و تاکنون گزارشی از تصادفات در محورهای استان گزارش نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه نیروهای امداد پلیس راه استان در تمام جادهها و محورهای استان به صورت گردشی و ثابت آماده امدادرسانی هستند، ابراز داشت: در ۱۰ نقطه از استان نیروهای پلیس راهور به صورت ثابت خدمات امدادی را به مردم ارائه میدهند.
رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنین در مورد وضعیت جادههای استان اصفهان اضافه کرد: جادههای استان نسبت به وضعیت دیگر استانها مناسب است اما این دلیل بر رعایت ۱۰۰ درصد استانداردها نیست.
وی با اشاره به اینکه در تمام شهرستانهای استان نقاط حادثه خیز داریم، ادامه داد: این نقاط شناسایی شده و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان در حال استانداردسازی این جادهها هستیم.
سرهنگ رضایی همچنین به لزوم استانداردسازی محورهای دامنه ـ اصفهان و خور ـ جندق اشاره کرد و گفت: این دو محور از اصلیترین محورهای حادثه خیز استان هستند و باید هر چه زودتر نسبت به استانداردسازی آنها اقدام کرد.
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