سازمان زیباسازی درآمدهایش را به خزانه شهرداری واریز نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان های شهرداری تهران در صحن شورا گفت: به دلیل اساسی بودن آثار موارد مندرج در بندهای ۴؛ ۵ و ۷ ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد؛ عملکرد سازمان زیباسازی شهر تهران در تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال ۹۲ مردود شده و مدیر وقت باید پاسخگوی بندهای حسابرسی باشد.

وی درباره مهم ترین بند گزارش حسابرس توضیح داد: بر اساس بند ۴ این گزارش در سال ۹۱ قرارداد تامین ۵۰۰ دستگاه سرویس بهداشتی با شرکت عرف ایران به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان منعقد شده و بر اساس گزارش حسابرس با هزینه ۳۰ میلیارد تومان تنها ۱۸۴ دستگاه سرویس بهداشتی احداث شده و ۱۸ میلیارد تومان هم از بابت صورت وضعیت های واصل نشده هزینه شناسایی شده است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: زمانی که حسابرس به صورت های مالی سازمان زیباسازی رسیدگی می کرد مبلغ ۱۸ میلیارد تومان در صورت های مالی سال ۹۳ بدهی واهی شناسایی شده بود که در حال حاضر اصلاح شده است.

وی اضافه کرد: همانطور که در بند ۶ این گزارش تاکید شده در سال ۸۸ قرارداد ساخت ۸۴ دستگاه تابلوی تبلیغاتی به مبلغ ۴ میلیارد تومان با شرکت حدید انوار بسته شده و بابت بخشی از کل مبلغ پیمان ۶ واحد تجاری و ۸ واحد آپارتمان اداری در خیابان ولنجک تحویل این شرکت شده است. در حالی که این شرکت به تعهدات خود در مهلت مقرر (شش ماه) عمل نکرده و تا تاریخ تهیه گزارش حسابرس تعداد ۷۱ دستگاه تابلوی تبلیغاتی (بخشی کامل و بخشی نیمه کاره) تحویل سازمان شده است.

دبیر در ادامه در خصوص بند ۸ این گزارش توضیح داد: صورت وجوه نقد مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه نشده است و بیانگر جریان های واقعی ورودی و خروجی وجوه نقد طی دوره نیست. این در حالی است که بر اساس قسمت ث بند ۹ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ارائه نشده است.

وی افزود: بر اساس بند ۱۷ گزارش تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب؛ برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ به پیوست صورت های مالی ارائه نشده است. از سوی دیگر همانطور که در بند ۱۸ این گزارش درج شده؛ حدود ۱۲ میلیارد تومان ارزش افزوده از مشتریان دریافت شده و این مبلغ را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت نکرده اند.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اساسنامه سازمان زیباسازی گفت: این سازمان تا سال ۹۳ بر مبنای اساسنامه سال ۷۰ عمل کرده و اقدام به انتخاب حسابرس توسط بازرس کرده اند اما از سال ۹۳ بر مبنای اساسنامه های جدید مصوب شورا این سازمان اجازه انتخاب حسابرس نداشته و اگر برای سال ۹۳ حسابرس انتخاب شده باید قرارداد آن منتفی شود تا به یکی از بندهای گزارش حسابرسی سازمان در سال ۹۳ تبدیل نشود.

دبیر در ادامه با بیان اینکه سازمان زیباسازی آخرین سازمانی بود که حساب درآمدی اش را معرفی کرده؛ عنوان کرد: درآمد سازمان زیباسازی در سال ۹۲ حدود ۱۳۳ میلیارد تومان بوده و این درآمد را باید به طور کامل به حساب خزانه شهرداری واریز کنند.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت واریز کردن درآمدها به حساب خزانه شهرداری؛ در تبصره های بودجه بر این موضوع تاکید شده و در تبصره ۱۴ چند سازمان خاص از جمله سازمان زیباسازی مورد تاکید قرار گرفته اند.

دبیر با بیان اینکه درآمد واریز شده توسط سازمان ها به خزانه شهرداری باید ظرف یک هفته به سازمان بازگردانده شود؛ تشریح کرد: در سال ۹۴ با وجود اینکه سازمان زیباسازی حساب درآمدی اش را معرفی کرده اما هنوز درآمدشان را به حساب خزانه شهرداری واریز نمی کنند.

دبیر در پاسخ به اعتراض نمایندگان شهرداری که نتیجه مردود را برای این گزارش قابل قبول ندانستند؛ گفت: شهرداری حسابرس شرکت ها را زیر سوال برد؛ آیا حسابرس سازمان ها را هم زیرسوال می برد؟

وی توضیح داد: در اینجا اختلاف نظر درباره نتیجه گزارش حسابرسی و استفاده از عبارت «مردود» یا «مشروط» نیست بلکه این بندهای حسابرسی است که اختلاف نظری درباره آن وجود ندارد و سلیقه هیچ دخالتی در آنها نمی تواند داشته باشد.

دبیر با اشاره به مهم ترین بند این گزارش حسابرسی در خصوص قرارداد با شرکت عرف ایران اظهار داشت: طبق قانون تجارت؛ دفاتر تاجر بر علیه خود تاجر قابل استناد است. در هر حال آنچه که مسلم است اگر این سازمان درسال مذکور ذیحساب داشت اشتباهی مثل ثبت ۱۸ میلیارد تومان در حساب بدهی های سازمان در سال ۹۳ اتفاق نمی افتاد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه بعد از قرائت گزارش حسابرسی سازمان نوسازی تاکید کرد: در سازمان نوسازی صورت های مالی را بخش خصوصی تهیه می کند در حالی که این سازمان باید در تهیه صورت های مالی خودکفا شود.

علیرضا دبیر با بیان اینکه شهرداری در مشکلات به وجود آمده برای این سازمان مقصر است؛ خاطرنشان کرد: خوشبختانه در صورت های مالی سازمان نوسازی هیچ پنهان کاری نداشته و با وجود آنکه بیش از هزار میلیارد تومان بدهی دارد صورت های مالی این سازمان واضح است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه اظهار داشت: سازمان نوسازی پاشنه آشیل شهرداری تهران است و شورا و شهرداری باید برای حل مشکلات این سازمان همفکری کنند. البته بار اصلی به گردن مجریان این طرح است و مجری باید در مراحل کار گزارش لازم را به شورا ارائه می داد تا میزان بدهی ها به این حد نباشد.

وی در خصوص بندهای گزارش حسابرسی این سازمان گفت: همه بندها اعلام بدهی های سازمان است و توضیحی برای بندها وجود ندارد.